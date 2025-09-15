Llamamiento urgente
El alcalde de Valverde de Leganés (Badajoz) pide acondicionar la carretera entre Badajoz y Barcarrota ante los accidentes
"No podemos permitir que se repitan tragedias como la que hemos vivido estos días. Es imprescindible revisar el trazado", asegura Borrego
EP
El alcalde de Valverde de Leganés, Manuel Borrego Rodríguez, ha lanzado un llamamiento "urgente" tanto a la Diputación de Badajoz como a la Junta de Extremadura para que acometan "de inmediato" el acondicionamiento de las carreteras que conectan la localidad con Barcarrota y Badajoz.
La petición se produce tras el accidente ocurrido recientemente en la vía hacia Barcarrota, en el que perdió la vida un joven motorista de 20 años.
"La muerte de este joven ha sido un golpe durísimo y pone de manifiesto, una vez más, que nuestras carreteras no reúnen las condiciones necesarias para garantizar la seguridad de los vecinos", ha declarado el alcalde. Borrego ha expresado su "profunda preocupación" por el estado de esta carretera, especialmente en tramos de curvas donde la siniestralidad es mayor, ha indicado.
Revisar el trazado
"No podemos permitir que se repitan tragedias como la que hemos vivido estos días. Es imprescindible revisar el trazado de las curvas más peligrosas, reforzar la señalización y colocar medidas de seguridad como barreras de contención", ha subrayado.
Asimismo, el regidor ha insistido a la institución provincial en la necesidad de que se diseñe un plan de actuación "a corto y medio plazo". "Nuestros vecinos y visitantes merecen circular con tranquilidad. No se trata sólo de mejorar el firme, sino de garantizar de manera estructural que la vía sea segura", ha aseverado.
"Deterioro" de la carretera de Valverde
Respecto a la carretera que une Valverde de Leganés con la capital pacense, Borrego ha advertido de que "su deterioro es cada vez más alarmante", y añade que, aunque existe un proyecto "redactado" por la Consejería de Infraestructuras, su ejecución "sigue pendiente".
"No podemos seguir esperando a que el proyecto se desbloquee mientras cada día cientos de vecinos ponen en riesgo su vida en esta carretera", ha aseverado, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Valverde de Leganés.
De este modo, el alcalde insta a una actuación "urgente" a la Junta de Extremadura y, más concretamente, a la presidenta regional, María Guardiola, y ha enumerado algunas de las carencias "más graves", como "la ausencia de arcenes, la invasión de la calzada por la vegetación, la falta de pintura en las líneas horizontales y el mal estado del firme".
"Cada bache, cada curva sin visibilidad y cada señal que falta suponen un peligro real. Por eso reclamamos una reparación inmediata y la limpieza de la vegetación que reduce drásticamente la visibilidad", ha insistido Borrego, quien ha concluido poniendo de manifiesto que "la seguridad de los vecinos y vecinas no puede esperar". "No estamos hablando de un capricho, sino de vidas humanas. Cada día que pasa sin intervenir es un día en el que alguien puede sufrir un accidente evitable", ha remarcado.
