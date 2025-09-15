Azuaga se concentra para pedir justicia por la muerte de los 32 perros de caza

La localidad pacense de Azuaga fue escenario este domingo de una concentración para reclamar "justicia" por la muerte de 32 perros de rehala hallados muertos en una nave el pasado mes de agosto, después de que su dueño les abandonara durante un mes.

La concentración estuvo convocada por el Partido Animalista Pacma, la Plataforma No a la Caza y la Federación nacional de protección de perros utilizados para la caza, con el apoyo de otras organizaciones.

Ante estos hechos, Pacma criticó la "pasividad" del Ayuntamiento de Azuaga que "se ha negado a condenar de manera explícita los hechos", por lo que el presidente de este partido, Javier Luna, ve "inadmisible" el silencio del consistorio ante un "crimen tan atroz", lo que a su juicio "supone un blanqueo del maltrato animal".

Asimismo, la formación política reprochó a la Junta de Extremadura haber declarado la rehala como Bien de Interés Cultural, blindando así, apuntan, "una práctica desfasada que somete a los perros de caza a condiciones de explotación y sufrimiento permanentes".

Finalmente, Pacma reclamó al Gobierno central la "inmediata inclusión" de los perros de caza en la Ley de Bienestar Animal, además de una reforma del Código Penal que incremente las penas de prisión para los delitos de maltrato, ya que "las actuales sanciones resultan tan ridículas que ni siquiera cumplen una función preventiva", concluye Luna.