16 alumnos de Monesterio sin ruta escolar en el primer día tras el acuerdo entre Junta y empresas

En el primer día de normalidad de las rutas de transporte escolar, tras el acuerdo alcanzado entre la Junta de Extremadura y algunas empresas que no se habían presentado a la licitación, Monesterio ha registrado una incidencia con el alumnado que se traslada hasta el Instituto de Llerena.

En total, según manifiestan las familias afectadas, el episodio ha afectado a unos 16 jóvenes, de entre quienes, algunos, “han conseguido llegar al instituto en coches particulares”.

Lorena González, cuyo hijo comienza en este curso un grado medio, en la especialidad de electromecánica, en el instituto llerenense, explica que, “a los afectados por esta ruta” se les avisó “bastante tarde”. El mensaje les llegó “sobre las 22:00 horas”, del martes, día 16. Su hijo, “se ha quedado esperando en la parada del autobús”. “Otro día más en casa”, lamenta Lorena, indignada porque “nadie nos haya informado de que hoy no había ruta”.

La situación podría cambiar a partir de mañana ya que, tras telefonear a “las dos empresas que han trabajado en esta ruta”, una de ellas le habría “confirmado” que la ruta se recupera este jueves, día 18, ha explicado esta madre afectada por el retraso en el restablecimiento del transporte escolar.

Normalidad en el Juan Calero

Por lo que respecta al IES Maestro Juan Calero, que recibe diariamente a unos 128 alumnos y alumnas de diferentes localidades de la comarca, aquí, si ha funcionado el transporte. Desde el centro educativo se ha confirmado la “normalidad” en sus 3 rutas, (Calera de León-Monesterio; Puebla del Maestre-Pallares-Monesterio y Santa María de Navas-Montemolín-Monesterio); así como de una cuarta ruta, que desplaza al alumnado de educación postobligatoria desde los municipios de Fregenal de la Sierra, Bodonal de la Sierra, Segura de León y Cabeza la Vaca.