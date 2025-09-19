Las empresas de Monesterio aumentan su número de trabajadores

Monesterio cerró el pasado mes de agosto con un total de 173 empresas, que dan trabajo a 879 personas. En el mismo mes de 2024, el municipio poseía 174 empresas, con 858 trabajadores. Según los datos facilitados por el Instituto de Estadística de Extremadura, servicios es el sector con un mayor número de empresas y empleados. Tanto es así, que más de la mitad de las empresas locales y sus trabajadores forman parte del denominado sector terciario.

La estadística, elaborada a partir de la información relativa a empresas en alta laboral que figuran inscritas en la Seguridad social, detalla que, el sector servicios agrupa a un total de 95 empresas, con 583 trabajadores y trabajadoras. A gran distancia se encuentran los sectores de industria, con 29 empresas y 161 personas empleadas; y agricultura, con el mismo número de empresas y 71 trabajadores. El de la construcción, posee en la actualidad 64 personas contratadas en una veintena de empresas.

Afiliaciones

Por lo que respecta al número de afiliaciones a la Seguridad Social, Monesterio posee en la actualidad un total de 1.514 dadas de alta en los diferentes regímenes. Estos datos reflejan que la localidad posee un 54.36% de afiliados sobre la población activa, una cifra ligeramente superior a la de hace un año, cuando el porcentaje de afiliados era del 50.20%.

El régimen general posee 981 personas afiliadas, (504 hombres y 477 mujeres). El sistema especial agrario tiene 71 altas, (58 hombres y 13 mujeres). Al cierre del mes de agosto, Monesterio poseía 459 personas dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores autónomos, (326 hombres y 133 mujeres).

Del total de personas afiliadas a la Seguridad Social, el 68,96%, lo están en el sector servicios; el 11,82%, en agricultura; el 10.96%, en industria y el 7.93%, en construcción.

Sexo y edad

Por sexo y sector de actividad, las mujeres representan el mayor grupo de personas afiliadas a la Seguridad Social. La cifra es de 549 mujeres, frente a 495 hombres. La mayor diferencia por género, a favor del masculino se dan en construcción, (115 varones y 5 mujeres), seguido de industria, (134 hombres y 32 mujeres).

Por lo que respecta a la nacionalidad de las personas que están dadas de alta en la Seguridad social en Monesterio, la mayoría son cotizantes nacionales, (870 hombres y 595 mujeres), mientras que la cifra de extranjeros asciende a 49, (18 hombres y 31 mujeres).

Finalmente, según la edad del cotizante, el mayor grupo se registra entre quienes tienen de 46 a 50 años, con 226 personas afiliadas, (113 hombres y 113 mujeres). En segundo lugar, se agrupan los trabajadores de entre 5 y 60 años, con 193 afiliados, (120 hombres y 73 mujeres). El tercer tramo está integrado por personas de entre 51 a 55 años, con 217 personas afiliadas, 135 de las cuales son hombres.