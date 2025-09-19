Jerez de los Caballeros busca el voto de los extremeños para conseguir ser Capital de Escapada Rural 2025

Jerez de los Caballeros está en racha. La localidad pacense no solo acaba de ser reconocida como uno de Los Pueblos Más Bonitos de España, sino que ahora da un paso más al aspirar a convertirse en la Capital de EscapadaRural 2025. Se trata de un certamen nacional que premia a los destinos más atractivos para el turismo rural, y Jerez es el único municipio extremeño finalista.

La candidatura no sorprende a quienes conocen la villa: su monumental casco histórico, su legado templario y su vibrante vida cultural hacen de ella un destino imprescindible. Pero para quienes aún no la han visitado, basta un breve recorrido para entender por qué merece este reconocimiento.

Entre torres barrocas y murallas templarias

El horizonte de Jerez de los Caballeros se distingue por las esbeltas torres de sus iglesias barrocas: San Bartolomé, San Miguel, Santa María de la Encarnación y Santa Catalina. Cada una guarda tesoros arquitectónicos e históricos, desde retablos de gran riqueza hasta inscripciones visigodas y frescos de influencia veneciana.

Más abajo, las murallas recuerdan el pasado medieval de la ciudad. La Torre del Homenaje, también llamada Sangrienta, evoca la trágica caída de los últimos templarios que resistieron en la alcazaba. Sus muros, hoy en calma, son testigos de siglos de historia y ofrecen unas vistas inmejorables de la campiña extremeña.

Pasear por Jerez es encontrarse con palacios nobiliarios, conventos, ermitas y casonas encaladas que parecen detenidas en el tiempo. El viajero se topa con escudos heráldicos en fachadas, patios escondidos y rincones que desprenden autenticidad. Entre ellos, el convento de San Agustín, hoy sede de la oficina de turismo, es parada obligatoria.

Jerez de los Caballeros amanece en un manto de niebla / El Periódico

Tradición y fiesta en estado puro

La vida cultural de Jerez late con fuerza durante todo el año. La Semana Santa, de interés turístico nacional, llena las calles de procesiones solemnes y cofradías centenarias. En verano, el Festival Templario transforma la villa en un escenario medieval con pasacalles, mercados y representaciones teatrales.

Y si algo define a la localidad es la original Salida del Diablo en las fiestas de San Bartolomé, donde el personaje persigue a los niños entre risas y tradición, antes de ser quemado en una hoguera popular.

Naturaleza y sabor

En una tierra de dehesas, no puede faltar el protagonismo del cerdo ibérico, presente en chacinas, guisos y asados. A ello se suman platos de temporada como las migas, la caldereta o los caracoles, siempre acompañados por vinos y cavas extremeños. Y para cerrar, nada mejor que el bollo turco, un dulce tradicional de almendras que endulza cualquier visita.

Quienes buscan aire puro encontrarán en los alrededores de Jerez dólmenes prehistóricos, restos romanos y puentes medievales. Los embalses y riberas cercanas son perfectos para el avistamiento de aves, mientras que sus cielos despejados invitan a la contemplación nocturna. Incluso es posible dormir en un antiguo monasterio, convertido hoy en hotel, para completar una experiencia única.

Cerdos ibéricos en la dehesa extremeña. / El Periódico

Una candidatura con raíces

Jerez de los Caballeros no compite solo con su patrimonio y su paisaje, sino también con el calor de su gente y la autenticidad de su estilo de vida. Convertirse en Capital de EscapadaRural 2025 sería un reconocimiento a siglos de historia y al esfuerzo por mantener viva su esencia. Es por ello, que la localidad pide el apoyo de los extremeños a través de las redes sociales para conseguir alzarse con este galardón.

Hasta el 26 de octubre, quienes lo deseen pueden apoyar esta candidatura en la web de EscapadaRural siguiendo el siguiente enlace : www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2025