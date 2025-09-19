Accidente de tráfico
Dos jóvenes de 19 y 24 años, heridos en una salida de vía en un camino de Villafranco del Guadiana
Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz
Dos jóvenes, una mujer de 19 años y un varón de 24, han resultado heridos en una salida de vía en un camino de Villafranca del Guadiano (Badajoz) durante la madrugada de este viernes, 19 de septiembre.
En concreto, el 112 de Extremadura recibió el aviso del accidente de tráfico a las 3.25 horas de la mañana. A consencuencia del suceso, ambos fueron trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, la joven en estado leve y el joven menos grave.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron una unidad medicalizada de emergencia del Servicio Extremeño de Salud (SES), una ambulancia de soporte vital básico, efectivos del Punto de Atención Contiuada (PAC) de Talavera la Real y una patrulla de la Guardia Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No están cerrando apartamentos turísticos en Badajoz, están cerrando pisos ilegales»
- Un fallo en la cabina de calidad del aire de Badajoz dispara lecturas de contaminación extremas
- Vecinos de Francisco Vera en Badajoz, esperanzados ante un posible acceso de emergencias
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- Educación convoca 86 plazas docentes para cubrir de forma urgente en Extremadura
- Condenado a 13 años de cárcel un trabajador del SES en Badajoz por consultar 384 veces datos clínicos de familiares
- Restituyen en su puesto a un guardia civil de Badajoz suspendido de empleo y sueldo
- Las obras de mejora de la avenida Saavedra Martínez de Badajoz finalizan a falta de unos remates tras cinco meses de trabajo