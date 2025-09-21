Cuatro heridos en un accidente en la A-66 a la altura de Los Santos de Maimona

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido la noche de este sábado cerca de Los Santos de Maimona. Las víctimas son una mujer de 50 años, cuyo estado es menos grave, otra de 61 años y dos hombres de 63 y 35 con lesiones de carácter leve, según ha informado este domingo el 112 Extremadura.

El joven de 35 años y la mujer de 50 han sido derivados al Hospital de Zafra, mientras que los otros dos heridos fueron trasladados al de Tierra de Barros.

El siniestro, en el que se vieron implicados dos vehículos, ocurría sobre las 22.00 horas de la noche en el kilómetro 672 de la A-66 en dirección Mérida.

Hasta el lugar se desplazaron una unidad medicalizada de emergencias, otra de soporte vital básico, Cruz Roja, efectivos de la Guardia Civil y el Cepei de Badajoz, según informa el Centro 112 de Extremadura.