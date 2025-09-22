Abierto el plazo de inscripciones para el transporte gratuito a Fuente de Cantos con motivo del Día de Tentudía

La mancomunidad de Tentudía ha hecho pública la programación de actividades que, con motivo de la celebración del Día de la Comarca, se celebrarán el próximo día 10 de octubre, sábado, en la localidad de Fuente de Cantos. Con la intención de que todos los vecinos y vecinas de los municipios del territorio puedan participar de esta jornada de convivencia, la organización pone a su servicio transporte gratuito.

Este año, la fiesta itinerante de la comarca de Tentudía, hace parada en Fuente de Cantos. Los habitantes de la comarca están convocados a una jornada de celebración, con la que, conmemorar y promover la identidad cultural, histórica y territorial de una comarca, cuya entidad intermunicipal se creó en el año 1976, constituyéndose como la mancomunidad de municipios más antigua de Extremadura.

Todas las personas interesadas en acudir a la celebración de la 46ª edición de la fiesta de Tentudía, pueden inscribirse en los centros culturales, casas de la cultura o en las oficinas de Turismo de las localidades de Bienvenida, Bodonal de la Sierra, Cabeza la Vaca, Calera de León, Fuente de Cantos, Fuentes de León, Monesterio, Montemolín, Pallares, Santa María de Navas y Segura de León. El plazo de inscripciones finalizará el próximo día 7 de octubre. Los autobuses saldrán de cada localidad a las 11:00 horas. El regreso está programado para las 19:00 y las 22:00 horas.

Convivencia deportiva

La organización, que cuenta con la colaboración y participación del ayuntamiento de Fuente de Cantos y la Diputación Provincial de Badajoz, desarrollará a lo largo de la jornada una convivencia deportiva para niñas y niños de la comarca.

La iniciativa, que cuenta con la implicación del Programa de Dinamización Deportiva de la Mancomunidad de Tentudía, se desarrollará entre las 17:00 y las 20:00 horas. Con la intención de favorecer la presencia de menores de todos los pueblos del territorio, la organización, también fletará autobuses gratuitos. Las inscripciones deben formularse a través de los monitores deportivos de la mancomunidad.

Actividades

A las 8:00 horas, comenzará el XV Concurso de Pintura al Aire Libre, que, repartirá 2.250 €, en premios, además de otros 900 €, que, si así lo estima el jurado, irán destinados a 3 adquisiciones. Dos horas después, se iniciarán las actividades deportivas matinales que incluyen una ruta senderista familiar y los campeonatos de fútbol triangular veteranos y pádel comarcal.

La apertura del mercado de productos artesanos locales, (novedad en esta edición), abrirá sus puertas a las 10:30 horas. A partir de las 12:00 se ofrecerá una exhibición de gimnasia de mantenimiento y aerobic. Media hora después, las oficinas de Igualdad y Puerta a Puerta, realizarán talleres creativos. A las 13:30 horas, actuará la Asociación Cultural y Folclórica Turóbriga, de Bienvenida.

El acto central que incluye los discursos institucionales, la entrega de premios y el reconocimiento y homenaje al ‘Abuelo y Abuela de Tentudía’, se celebrará a partir de las 14:30 horas. Una vez finalizado, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gastronómica gratuita y animación musical a cargo de Raquel Mancilla.

Tras la merienda, (café y dulce solidario a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer), se procederá al cierre del mercado artesanal. A partir de las 19:00 horas, se retomarán las actividades musicales, con la actuación de la banda de Monesterio, ‘Apollo Rubio’ y animación Con Djs, hasta las 12 de la noche, momento en el que se dará por cerrado el programa oficial.