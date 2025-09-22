Accidente de tráfico
Cuatro heridos en un accidente de tráfico con dos vehículos implicados en Alconchel (Badajoz)
Se tratan de dos mujeres, de 66 y 69 años, esta última herida grave, y dos hombres, de 66 y 68, según ha confirmado el 112 de Extremadura
Cuatro personas han resultado heridas en la tarde de este domingo en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 48 de la carretera EX-107, a la altura de Alconchel (Badajoz).
En el suceso se han visto implicados dos vehículos y los heridos son dos mujeres, de 66 y 69 años, esta última herida grave, y dos hombres, de 66 y 68, según ha confirmado el 112 de Extremadura. Todos ellos han sido trasladados al Hospital Universitario de la capital pacense.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Unidad Medicalizada de Emergencias (UME 1-2), agentes de la Guardia Civil, bomberos del CEPEI de Badajoz, y equipos de Cruz Roja de Olivenza y Jerez de los Caballeros, así como personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de Alconchel.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los heridos ni las circunstancias en las que se produjo el siniestro.
