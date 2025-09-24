Cinco detenidos por retener, golpear y amenazar a un vecino de Zafra con una pistola

Agentes de la Guardia Civil han detenido a tres hombres y dos mujeres, vecinos de Zafra y Burguillos del Cerro acusados de retener, golpear y amenazar con una pistola a un hombre en una vivienda del municipio zafrense. El arma se conoció, posteriormente, que era simulada.

La investigación se inició el pasado 21 de agosto en la localidad segedana, cuando la benemérita tuvo conocimiento de la actuación violenta de varias personas a un vecino del municipio. El grupo de individuos logró introducir a la fuerza en el interior de un vehículo.

Imagen de la pistola simulada usada para retener a la víctima en Zafra. / La Crónica

Dispositivo especial

Con las gestiones desarrolladas por el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Zafra, se pudo averiguar la identidad de la víctima, quien confirmó a los agentes haber sufrido esta acción por varias personas, quiénes lo trasladaron hasta una vivienda donde fue golpeado, amenazado e intimidado con un arma de fuego.

Una vez ubicado el inmueble utilizado por los supuestos autores del hecho, así como su identidad, se desplegó un dispositivo especial para tratar de detenerlos, hasta que varias unidades pertenecientes a la Compañía de la Guardia Civil de Zafra y Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Badajoz, se consiguió localizar a los cinco implicados.

Un agente de la Guardia Civil durante las labores de investigación del suceso de Zafra. / La Crónica

Durante el desarrollo del operativo, se recuperó la pistola utilizada en la comisión de los hechos, que "tenía características visibles para creer que pudiera ser real, aunque se trataba de un arma simulada", según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Continúa la investigación

Con las pruebas incriminatorias, estas cinco personas fueron detenidas como presuntos autores de los delitos de detención ilegal, agresión, amenazas y tenencia ilícita de armas, instruyéndoles las correspondientes diligencias y puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.

Ahora la Guardia Civil continúa con la investigación para tratar de averiguar los motivos que llevaron a los detenidos a retener a la víctima, que era conocido por los detenidos