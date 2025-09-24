Lectura, información y aprendizaje en la biblioteca escolar del colegio El Llano de Monesterio

El inicio del curso escolar en el colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, despliega una serie de actividades paralelas, entre las que destaca el servicio que ofrece su biblioteca escolar. Con más de 3.600 volúmenes, de casi todas las temáticas, a lo largo de este curso lectivo, pasarán por sus estancias los 335 alumnos y alumnas del centro. La biblioteca de El Llano, se presenta como un recurso pedagógico esencial que, además de “espacio de encuentro para la comunidad educativa, fomenta e incentiva el gusto por la lectura desde la infancia”.

Elena Molina Ramos, profesora responsable del centro de lectura escolar, afirma que, lo esencial es que, “cada niño o niña, encuentre el tipo de lectura que más le interese”. Para ello, el centro cuenta con un amplio y variado fondo bibliográfico para que, “cada uno encuentre su lugar”. Además, con la intención de conectar al alumnado con el conocimiento, este proyecto educativo de El Llano, se presenta como un espacio de convivencia con la lectura. “Intentamos que, al menos, el alumnado acuda a la biblioteca una vez a la semana”, explica Elena Molina.

Divertido

La metodología contempla un “ambiente divertido y relajado”. No siempre es la dinamizadora de la biblioteca la encargada de elegir textos. A veces, “son los propios niños y niñas los que proponen alguna lectura”. Se pretende que, a lo largo de su periodo de formación en el centro educativo, se familiaricen y conozcan “todos los géneros”.

La lectura es una garantía para su educación. Una vez que el alumnado culmina su formación en Primaria, también dispondrá de biblioteca propia en el Instituto. Y, siempre podrán contar con la gran diversidad de recursos que ofrece la biblioteca municipal Cervantes. En este contexto, Elena destaca el nivel y la necesidad de colaboración entre centros de lectura. “Siempre respondemos a las propuestas conjuntas que se formulan desde una y otra biblioteca”, afirma.

Más allá de las actividades diarias, la biblioteca de El Llano, propone y celebra otras acciones puntuales como la celebración del Día de las Bibliotecas, el Dia del Libro, Halloween y otras acciones, entre las que destacan los ‘Encuentros literarios’, que ofrece la consejería de Educación, con el objetivo de reforzar el hábito lector entre escolares, docentes y familias, a través de encuentros con autores. También se ofrece el servicio de préstamo de libros. Especialmente interesantes son las lecturas colectivas. Para ello, el centro compra una veintena de ejemplares de algún título concreto para la participación activa, la colaboración y el disfrute de la lectura.

Donaciones

La biblioteca de El llano, que forma parte de la Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura, se financia a través de distintos proyectos educativos, cuyas aportaciones económicas se destinan a la adquisición de ejemplares. Del mismo modo, se hace “esencial”, la colaboración de las familias que, en muchas ocasiones, “donan libros” que enriquecen, con temática y géneros, la colección escolar.