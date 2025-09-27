Llega a Monesterio el programa digital ‘Mayores Conectados’

A partir del próximo día 6 de octubre, medio centenar de personas mayores de 60 años, participarán en una serie de talleres destinados a la capacitación digital, a través de un proyecto nacional de la Fundación Orange, impulsado por Red.es y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Se trata, explica el coordinador de la actividad, Carlos García, de una actividad “totalmente gratuita para los usuarios”, gracias a la financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea.

Durante talleres de 8 horas, se ofrecerá la formación necesaria para “aprender a manejar el móvil con facilidad”. Se pretende que los participantes “pierdan el miedo, que muchos mayores tienen a la hora de utilizar su teléfono móvil o internet, haciéndoles conocedores de la importancia y también, de los peligros que tiene el uso de esta tecnología”.

Aprenderán a gestionar su identidad digital y a proteger la privacidad online. Se adentrarán en la navegación segura para compras y operaciones bancarias, desde casa. La utilización del correo electrónico o, el conocimiento de algunas de las herramientas digitales que facilitan el día a día o a protegerse de fraudes y robo de datos personales. Incluso se adentrarán en cómo aprovechar de manera responsable la Inteligencia Artificial, o en la identificación de información falsa o bulos.

Redes y acompañamiento digital con los nietos

Hoy en día, los abuelos pasan mucho tiempo con sus nietos, con lo que, parte de la educación digital de los menores, también está asociada a estos momentos compartidos. En este sentido, explica Carlos García, “se hace esencial” que los mayores “conozcan y aprendan” a identificar riesgos digitales, con el objetivo de “garantizar y proteger a nuestros menores”, a través de un entorno seguro para los más pequeños.

En cuanto a las redes sociales, “en muchos casos esenciales para combatir la soledad”, durante la formación, se incidirá en la comprensión y el funcionamiento de estas plataformas digitales y cómo usarlas “de forma segura y efectiva”.

Colaboración

Carlos García, “agradece” la gran acogida de estos talleres entre la ciudadanía. “Nos hemos llevado la sorpresa de que Monesterio es una de las localidades de toda Extremadura que más está colaborando en este programa”, expresa el coordinador.

Para su puesta en marcha, la entidad organizadora cuenta con la colaboración de la Asociación de Pensionistas y la Asociación de Mujeres Rurales Sierra de Aguafría, así como del ayuntamiento de Monesterio, que “cede las instalaciones” para su impartición.