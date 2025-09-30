El Cine Club de Los Santos de Maimona (Badajoz) proyectará seis películas hasta noviembre

El Cine Club de Los Santos de Maimona proyectará seis películas entre octubre y noviembre, en el Teatro Cine Monumental de dicha localidad pacense.

El concejal de Cultura santeño, Antonio Marín, recuerda que el objetivo de esta propuesta cultural y lúdica del ayuntamiento es acercar la cultura del cine al público, ofreciéndoles una alternativa más de ocio y entretenimiento.

Durante el otoño se proyectarán un total de seis películas, todas ellas en viernes y a las 20 horas, y con entrada libre hasta completar aforo.

El nuevo ciclo comienza el día 10 de octubre con la comedia española 'Odio el verano', dirigida por Fernando García-Ruiz. La segunda película se proyectará el 17 de octubre, 'La infiltrada', dirigida por Arantxa Echevarría y que fue ganadora de dos Premios Goya 2025.

Para el 24 de octubre se ha programado 'Napoleón', un drama histórico dirigido por Ridley Scott y protagonizado por Joaquin Phoenix que narra los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia, indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Los Santos de Maimona.

Ya en el mes de noviembre, el día 7, será el turno de 'Yo capitán', un drama dirigido por Matteo Garrone en el que se cuenta la odisea de dos jóvenes que abandonan Dakar para emprender camino a Europa.

El cine español vuelve al Monumental el 14 de noviembre con la comedia dirigida por Gerardo Herrero titulada 'Bajo Terapia', en la que tres parejas acuden a una inusual sesión de terapia en grupo.

La última película del ciclo se proyectará el 28 de noviembre, 'La espera', un thriller escrito y dirigido por Francisco Javier Gutiérrez sobre el bien y el mal, el castigo, el dolor y la culpa.