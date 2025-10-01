El capitán del Ejército del Aire José Arroyo Garrón recibe la medalla ‘DANA 2024’

El Ejército del Aire y del Espacio tuvo una “destacada participación” en las labores de apoyo de la DANA 2024. El pasado martes, 30 de septiembre, la ministra de Defensa, Margarita Robles, presidió, en la Base Aérea de Torrejón, el acto en el que se impusieron condecoraciones por esa operación de emergencias.

Entre los militares condecorados, recibió la medalla conmemorativa con la operación ‘DANA’, el capitán del Ejército del Aire, José Arroyo Garrón, --monesteriense de ascendencia y adopción, muy querido en esta localidad pacense, donde posee vivienda, familiares y muchas amistades--, por su participación en tareas de salvamento de personas, búsqueda de desaparecidos, limpieza de viales, infraestructuras, liberación de calles, o achiques de agua en bienes inmuebles, entre otras muchas acciones, que se llevaron a cabo durante semanas en la Comunidad Valenciana.

José Arroyo, que actualmente desarrolla su labor como Capitán en la base de Tabladas, (Sevilla), ingresó en el ejército en el año 2000. En su larga trayectoria profesional, jamás había vivido una situación como a la que tuvo que enfrentarse durante los 10 días que permaneció en la zona más afectada por esta riada que, dentro de un mes cumplirá su primer aniversario.

El día 30 de octubre, de 2024, fue desplegado a Valencia. Aquel día, como en tantas otras ocasiones, José se encontraba en Monesterio. Había viajado hasta la cercana localidad de Cabeza la Vaca, que celebraba su Feria de la Castaña. Una llamada telefónica desde su unidad le comunicó la inminente incorporación al contingente militar que se desplazó hasta la zona más afectada por la riada, para colaborar en tareas humanitarias.

Impactado

Transcurrido un año, el capitán Arroyo, todavía se emociona al recordar aquella experiencia. Fue de los primeros en llegar a la zona cero. “El panorama era desolador”. “Jamás pude pensar que esto podía pasar en España. Era un auténtico escenario de guerra”.

De todo lo vivido, lo más impactante, rememora José Arroyo, fue el “agradecimiento” de la ciudadanía. “Nos ofrecían lo poco que les había quedado”. Y, como el recuerdo más turbador, tener que explicar a “aquellos niños y niñas que, no podían ir a clase, porque su colegio estaba destruido”.

Precisamente, por acciones humanitarias como esta, el ministerio ha creado esta medalla, de carácter nacional, con la que “reconocer la participación del personal de las Fuerzas Armadas y del personal civil adscrito al Ministerio de Defensa que intervino en el despliegue de ayuda”, explica Defensa en una nota informativa. En su intervención, Robles expresó el “orgullo que siento como española por los Ejércitos y, en este caso, por el Ejército del Aire y del Espacio, cumpliendo con su compromiso de ayudar a cualquiera incluso poniendo en riesgo su propia vida”, y por su “humildad y generosidad”.

El capitán Arroyo, junto a decenas de representantes del Ejército del Aire y del Espacio, recibió esta condecoración, que, a partir de ahora, lucirá con “orgullo” en su uniforme de gala. Una medalla que, “ojalá, nunca hubiéramos tenido que haber recibido”, que comparte con su familia, sus amigos y con “todo mi pueblo de Monesterio”, concluye.