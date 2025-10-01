Sucesos
Un herido grave tras colisionar un coche y un camión en Alburquerque
El siniestro ha ocurrido en el camino de la embotelladora de agua Los Riscos
Un hombre de 42 años se encuentra hospitalizado en estado grave tras un accidente en el que se han visto implicados un coche y un camión en el término Alburquerque. El varón, que es el único ocupante de automóvil, está politraumatizado y fue trasladado tras recibir asistencia al Hospital Universitario de Badajoz.
Los hechos sucedían en la tarde de este miércoles en el camino de la embotelladora de agua Los Riscos, como consecuencia de una colisión entre los dos vehículos.
El suceso se registraba sobre las 13.34 horas, momento en el que el 112 recibía la llamada de emergencia dando el aviso del siniestro. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del PAC de la localidad, una ambulancia medicalizada y una patrulla de servicio de la Guardia Civil.
Segundo accidente grave en 24 horas
Cabe recordar que en la tarde de este martes otro hombre resultaba herido de gravedad en otro siniestro vial cerca de Montánchez. La víctima, un anciano de 83 años, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Universitario de Cáceres, hasta donde fue derivado en helicóptero.
El accidente, una colisión lateral entre dos vehículos, tuvo lugar en la carretera que une Montánchez y Alcuéscar. El hombre quedó atrapado en su coche y tuvo que ser rescatado por los bomberos del Sepei de Cáceres.
