El programa provincial Urban Sport recala en Monesterio entre los días 6 al 10 de octubre

El Pabellón Multiusos del recinto ferial de Monesterio, acogerá entre los días 6, al 10 de octubre la actividad provincial, ‘Urban Sport’, con el objetivo de “fomentar el deporte y la actividad física entre los jóvenes de la localidad”.

La cita, que tuvo una primera edición en el año 2022, contará con una pista deportiva portátil, que permite practicar diferentes modalidades deportivas como, fútbol sala, baloncesto, skate, hockey, voleibol, bádminton o parkour. Además, los participantes contarán con el apoyo de monitores especializados para enseñar las técnicas correctas y garantizar su seguridad.

Según informa el ayuntamiento, la actividad está diseñada y destinada para la población infantil y juvenil, con edades comprendidas entre los 6 y los 16 años de edad.

Horarios

Quienes deseen practicar estos y otros deportes, podrán hacerlo en los siguientes horarios: lunes, día 6, entre las 16:00 y las 19:00 horas. Martes, miércoles y jueves, días 7, 8 y 9, respectivamente, se ofrecerá horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. El viernes, día 10, la actividad únicamente tendrá horario matinal, entre las 9:00 y las 12:00 horas.

Este programa deportivo de la Diputación Provincial de Badajoz está desarrollando su carta edición, con visitas a 20 localidades pacenses. Se trata, explicaba el pasado mes de marzo, en la presentación del programa, el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, de un programa “pionero” que, permite “democratizar el deporte” y “corregir la brecha existente” entre las localidades grandes y pequeñas, sus instalaciones y la población.

La actividad se desarrolla de forma lúdica, con la intención de abarcar el mayor número posible de actividades deportivas y franjas de edad. Para ello, la organización pone a disposición tanto la pista deportiva, como monitores especializados, para enseñar a los participantes las técnicas correctas y así, garantizar su seguridad.

El programa está dirigido a menores, de entre 6 y 16 años, quienes podrán acudir al recinto habilitado, en horario de mañana o tarde. Del mismo modo, la actividad incluye acuerdos con los centros educativos para facilitar la participación de su alumnado.

Según sus organizadores, entre otros beneficios, el programa sienta las bases para generalizar la práctica deportiva entre la población infantil y juvenil, estimulando la conciencia corporal y el conocimiento de las capacidades. Además, garantiza el acceso, el uso y el disfrute de las instalaciones, en pequeños núcleos rurales y mejora la formación y especialización de los responsables deportivos de la población para que, puedan continuar que las disciplinas deportivas aprendidas. La práctica deportiva también desarrolla el sentido lúdico, relacional, comunicativo y pedagógico.