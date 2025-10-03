Herido un hombre de 42 años tras precipitarse de un tejado en Villanueva de la Serena

Un hombre de 42 años ha resultado herido este viernes tras caer de un tejado mientras se encontraba trabajando en Villanueva de la Serena. La víctima se encuentra en estado "menos grave" y ha sido trasladada al Hospital Don Benito-Villanueva.

El suceso ha ocurrido sobre las 14,00 horas de la tarde en la avenida de Chile de la localidad, según ha informado el 112 Extremadura.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada del SES, bomberos del parque de Don Benito, una patrulla de la Policía Nacional, y un técnico del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral.