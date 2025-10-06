La onubense May López elige Monesterio para presentar su primer poemario

La sala de conferencias de la casa de la cultura de Monesterio acogió la noche del pasado viernes, 3 de octubre, la presentación de la ópera prima de May López, un poemario, titulado ‘Anatomía de un suspiro’, editado por Talón de Aquiles, que recoge una colección de textos que invitan, según la autora, a “vivir la vida a pleno pulmón, siendo quienes somos”.

La concejala de cultura, Manola Ferreira, destacó algunos detalles de la autora: Nacida en Gibraleón, actualmente residen en San Bartolomé de la Torre. Residió y trabajó en Monesterio durante 4 años, periodo en el que se gestó este proyecto. Maestra, especializada en pedagogía terapéutica, es una apasionada de los viajes. Sus estancias en Polonia y Suiza, también han sido pieza clave para esta publicación.

“Escribir siempre fue su refugio secreto. Con sus textos da vida a sus pensamientos”, expresó la concejala de cultura. El libro, “nació como un faro en medio de la niebla. Un susurro que la mantuvo inquieta hasta culminar la publicación”. “Su refugio son las letras”, enunció Ferreira, agradecida a la autora por “la deferencia de realizar la primera presentación del libro en Monesterio”.

En su intervención, la autora, incidió en Monesterio como lugar estratégico donde gestar y dar forma a esta publicación. Aunque la mayoría de los poemas que recoge ‘Anatomía de un suspiro’, fueron escritos durante ese periodo, May López dejó constancia de la importancia de sus “viajes por el mundo”, con algunas composiciones, que reflejan sus “circunstancias vitales”. Vivir la vida desde “ese punto natural, sensible y humano”, le hizo sentir que su ser, “se alineaba con el mundo”, a través de la lectura y la escritura.

Refugio de paz

Su estancia en Monesterio, relata la autora, le supuso un “refugio de paz”. Vivir en este pueblo le ayudó a plasmar, negro sobre blanco, “quién soy, sin miedo a serlo”. A este respecto, López asegura que durante esta etapa aprendió “no tener miedo de ser quien soy”. ‘Anatomía de un suspiro’, resume su autora, supone para ella y espera que, también para el público, un conjunto de componentes que, “hacen que nos sintamos vivos, a pesar de todo”.

Inicialmente, el libro no se puede adquirir ni en librerías, ni en plataformas digitales. Lo vende directamente la autora. Los beneficios obtenidos, expresa López, “serán donados a la asociación de enfermos de Alzhéimer de Cortegana”.

Durante la presentación del poemario, la autora compartió lecturas con la música en directo de la cantautora onubense, Rocío.