La Guardia Civil detiene a dos jóvenes por tráfico de drogas durante la Feria de Zafra

La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes, hermanos y vecinos de Los Santos de Maimona, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por traficar con droga en el recinto ferial de Zafra.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado domingo, en el marco del dispositivo especial de seguridad establecido para prevenir el tráfico, tenencia y consumo de sustancias estupefacientes durante la Feria Internacional Ganadera. Agentes de la Guardia Civil de Zafra, junto a perros del Servicio Cinológico de la Comandancia de Badajoz, detectaron la actitud sospechosa de dos jóvenes en una zona de gran afluencia de personas dentro del recinto.

Al ser identificados, cuando se disponían a subir a un vehículo estacionado en las inmediaciones, los agentes comprobaron que mostraban una actitud nerviosa y esquiva. Durante la inspección superficial de sus pertenencias y del vehículo, se hallaron ocultos entre su ropa y bajo el asiento del copiloto unos 22 gramos de cocaína y MDMA preparados para su venta.

La droga incautada habría permitido obtener en el mercado ilícito unas 100 dosis. Además, los agentes intervinieron 970 euros en billetes de distinto valor.

Con las pruebas recabadas, los jóvenes fueron detenidos y trasladados a dependencias oficiales, donde se instruyeron diligencias por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Las actuaciones, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Zafra.

En el marco de otras actuaciones no relacionadas, la Guardia Civil también detuvo e investigó a finales de septiembre a otras dos personas por delitos similares.

La primera intervención se produjo en Villanueva de la Serena, donde un vecino de Badajoz fue sorprendido con una tableta de hachís de unos 100 gramos, de la que podrían extraerse unas 400 dosis.

En la segunda actuación, los agentes desmantelaron en un solar del término municipal de Zahínos una pequeña plantación de marihuana, oculta bajo lonas y dotada de un sistema de riego por goteo.

Las diligencias instruidas en ambos casos fueron remitidas a los juzgados de Villanueva de la Serena y Jerez de los Caballeros.