El XII Duatlón Cross de Monesterio incluirá una prueba inclusiva por parejas

La Federación Extremeña de Triatlón acaba de abrir el periodo de inscripciones para el XII Duatlón Cross de Monesterio, que se disputará el sábado, 25 de octubre, con salida, meta y transición en el pabellón multiusos del recinto ferial.

La prueba, que comenzará a las 17:00 horas, contará con las categorías de cadetes, juvenil, junior, sub-23, senior, veteranos y por parejas, masculinas, femeninas y mixtas. En cuanto a las distancias, en esta edición, la organización ha equiparado las distancias de las pruebas individuales y por parejas. El recorrido incluye 2,8 Km de carrera a pie, (2 vueltas a un circuito de 1,4 Km); 12 Km de ciclismo, (una vuelta) y 1,4 Km de carrera a pie, (1 vuelta al circuito de 1,4 Km).

La entrega de premios, que se celebrará sobre las 19:00 horas, incluye trofeos a los 3 primeros clasificados y al primer local de las categorías de mayores, (cadete, juvenil, junior, sub-23, senior y veterano). Además, se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados de la Super Sprint Individual, paletilla ibérica al primer clasificado y lotes de productos ibéricos a segundo y tercer clasificado y primer local. Del mismo modo, se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados por parejas masculinas, femeninas y mixta, paletilla ibérica, para los primeros clasificados y lotes de productos ibéricos a los segundos, terceros y primeros locales.

Carrera inclusiva

Como principal novedad, expresa, José Manuel Tovar, presidente de la Federación Extremeña de Triatlón, esta edición la carrera de Monesterio, que, “ya es única en Extremadura al incluir una modalidad por parejas, en la que los participantes deben recorrer juntos todo el recorrido”, también abre la posibilidad a la participación de atletas de paratrialón. Todo un “reto organizativo”, adelanta Tovar, ya que el calendario paralímpico finalizó el pasado mes de septiembre.

La intención es “llamar la atención” para que esta prueba pueda incluir una categoría “inclusiva”, en la que cualquier atleta de paratriatlón pueda competir, en la modalidad de parejas, con duplos de cualquier otra categoría. Así, la competición de Monesterio, también se convertiría en la primera de la región, como muestra de reconocimiento a la superación y al esfuerzo de estos atletas.

Previsión de participación

Las inscripciones están abiertas para un máximo de 150 atletas. La intención, expresa el presidente de la federación, es “poder superar el número de participantes de la edición anterior y superar la cifra del centenar de atletas”. En este punto, José Manuel Tovar hace un llamamiento a los deportistas locales para que, “pierdan el miedo y se animen” a participar en la carrera. “El nivel de nuestros atletas es tan alto que, muchas veces, sus marcas echan para atrás a otros deportistas amateurs”. Lo ideal es que, “se inscriban, participen y se sumen a las pruebas de Extremadura”, donde todo son facilidades. Tanto es así, que, nuestra comunidad ofrece “los precios de inscripción más bajos de toda España”, señala Tovar. Los federados tienen una inscripción de 8 €; no federados, 18 €; federadas parejas, 16 € y no federadas parejas, 30 €.

Jamón hasta en el avituallamiento

Otro atractivo que hace que la prueba de Monesterio sea única, es el apoyo de la marca ‘Jamón de Monesterio’. Los primeros clasificados reciben premio en forma de paletillas y lotes ibéricos, pero, además, “todos los participantes tienen como avituallamiento, exquisitos bocadillos del jamón que se produce en las industrias cárnicas de la localidad”.

Organizada por el ayuntamiento y la Federación Extremeña de Triatlón, la prueba cuenta con el apoyo de la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Badajoz. Los interesados pueden inscribirse en la dirección web, https://triatlonextremadura.com. En la web de la Federación podrán descargarse reglamento, planos, horarios, e incluso el track de los recorridos.