El Día de Tentudía acogerá este sábado un mercado artesanal y de productores locales con 16 stands

Fuente de Cantos se prepara para acoger a centenares de visitantes de los municipios que forman parte de la comarca de Tentudía, para celebrar, este sábado, 11 de octubre, el Día de la Mancomunidad. En su 46ª edición, la fiesta incluye, como principal novedad, la celebración de un mercado artesanal y de productores locales que, según la presidenta de la asociación de municipios, Felicidad Hernández, “ha cumplido sobradamente” con las expectativas de la convocatoria. La organización ha logrado reunir a 16 artesanos y productores locales que, exhibirán y pondrán a la venta, “una amplia variedad de artículos y productos de alimentación”.

En la Plaza del Carmen, próxima a la Plaza de la Constitución, enclave urbano elegido para la celebración de los actos institucionales, festivos y gastronómicos, se instalarán estos 16 stands, que la organización ofrece gratuitamente, como “recurso para la promoción de lo que se hace en la comarca”: Semillas, infusiones, helados artesanos, cuero, acuarelas, calzado, ganchillo, vinos y cava, chocolates, pastelería y repostería, quesos y patés artesanos, bordados…

Autobuses

Con el objetivo de facilitar el transporte a todos los vecinos y vecinas de la comarca, a las 11:00 horas, saldrán autobuses, fletados por la organización, desde todos los pueblos. El regreso está programado para las 19:00 y las 22:00 horas.

La programación incluye múltiples actividades lúdicas, deportivas, culturales, musicales y gastronómicas. Todos los asistentes estarán invitados a un almuerzo, en el que podrán elegir entre “cocido de garbanzos o Chanfaina, por ser este el plato típico de la localidad anfitriona. Además, se servirá una merienda solidaria, a favor de la asociación ‘Asolvida’ de lucha contra el Cáncer.

La animación musical contará con las actuaciones de la Asociación Cultural y Folclórica Turógriga, de Bienvenida, a las 13:30 horas; el grupo musical Apolo Rubio, de Monesterio, a las 19:00 horas y DJ Anima2, a partir de las 21:00 horas.

Homenajes y acto institucional

El acto institucional se celebrará a partir de las 14:30 horas, con las intervenciones de la alcaldesa de Fuente de Cantos, Carmen Pagador; el director general de Administración Local de la Junta de Extremadura, Pedro Romero; la diputada de Igualdad, de la Diputación Provincial de Badajoz y alcaldesa de Bodonal de la Sierra, Lourdes Linares; la presidenta de la mancomunidad, Felicidad Hernández y, por primera vez, con la intención de dar participación y protagonismo a los trabajadores de la entidad, Luis Díaz, operario del servicio de recogida de residuos, puerta a puerta.

Durante el acto institucional se rendirá homenaje a los abuelos y abuelas de la comarca. Cada año, se rinde tributo a los vecinos más longevos de la comarca que, en esta edición son vecinos de las localidades de Bienvenida y Fuente de Cantos.

Durante la actividad se entregarán los premios del XV Concurso de Pintura al Aire Libre, que, al cierre de inscripciones, cuenta con la presencia de 20 artistas. Además, durante la jornada habrá una convivencia deportiva, una ruta senderista, campeonatos de fútbol y pádel exhibiciones de gimnasia de mantenimiento y aeróbic, y talleres creativos.