El programa Urban Sport de Diputación atrae a más de un centenar de niños y jóvenes de Monesterio

El Pabellón Multiusos del recinto ferial de Monesterio, acogió entre los días 6, al 10 de octubre, una nueva edición del programa deportivo provincial, ‘Urban Sport’, que promueve el área de cultura, Deportes y Juventud de la Diputación Provincial de Badajoz, con el objetivo de fomentar el deporte y la actividad física entre los niños y los jóvenes de la localidad.

Para el desarrollo de la actividad se instaló una pista deportiva portátil que, permite la práctica de distintas modalidades deportivas, “muchas de ellas, minoritarias”, como hockey, skate o parkour. La actividad, diseñada y destinada para niños y jóvenes de entre 6 y 16 años, también ofreció la posibilidad de practicar otros deportes más populares como fútbol sala, baloncesto, bádminton o voleibol.

El coordinador de la actividad, Pedro Pérez, ha destacado el “nivel de implicación” de los niños y jóvenes de la localidad. Para ello, la organización ha contado con el apoyo del colegio de Infantil y Primaria El Llano y del Instituto de Secundaria Maestro Juan Calero. Concretamente, el horario matinal se dedica a ofrecer la actividad deportiva, previamente concertada con los centros educativos. En horario de tarde, las instalaciones abren, para el uso y disfrute del resto de la población infantil y juvenil de la localidad.

Parkour

El programa, que, pretende “democratizar el deporte” entre grandes y pequeñas localidades de la provincial, cuenta con la asistencia y el apoyo de un monitor especializado. De todas las actividades deportivas que se han venido ofreciendo a lo largo de la semana, la más llamativa para los participantes ha sido el parkour. Pedro Pérez, explica que, “no todos los pueblos tienen instalaciones apropiadas para la práctica de esta modalidad deportiva”, con lo que el parkour está siendo el “deporte estrella”.

“Los niños y los jóvenes de Monesterio son muy participativos”, manifiesta el monitor deportivo desplazado hasta la localidad. “Hemos cumplido con creces las expectativas iniciales” remarca, Pedro Pérez, muy satisfecho con el resultado de un programa que, además, mejora la formación y la especialización de los responsables deportivos de la localidad y de sus centros educativos.

Las sesiones matinales, organizadas por grupo, han tenido una hora de duración. En horario de tarde, se ofreció la posibilidad de practicar deporte durante 3 horas, sin límite de tiempo.

Continuidad

El proyecto se inició el pasado 3 de marzo en la localidad de Valdecaballeros y finalizará el día 14 de noviembre, en Valle de la Serena. En total, las pistas deportivas visitan 20 localidades. Las próximas, Fuente de Cantos, del 13 al 17 de octubre; Usagre, del 20 al 24 de octubre; Campillo de Llerena, del 27 al 31 de octubre y Retamal de Llerena, del 3 al 7 de noviembre.

Especialmente, se busca acercar aquellas disciplinas deportivas procedentes de los entornos urbanos que es más difícil que se implanten en los pueblos pequeños por no disponer de equipamientos y espacios donde practicarlos, o monitores que les enseñen su correcta práctica.