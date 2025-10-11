Accidente de tráfico
Muere un conductor de 21 años en una salida de vía en Cristina (Badajoz)
Era el único ocupante del turismo y los equipos de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida
Un conductor de 21 años ha fallecido este sábado por la tarde en un accidente de tráfico en la carretera Ex-338, en el término municipal de la localidad pacense de Cristina, según ha confirmado la Guardia Civil.
La víctima era el único ocupante del turismo, que, por causas que todavía se investigan, se ha salido de la vía. Los equipos de emergencia no han podido hacer nada por salvar su vida.
El siniestro se ha producido sobre las 16.30 horas y el cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Badajoz para practicarle la autopsia.
Al lugar del accidente, además de los equipos sanitarios, se ha desplazado la Guardia Civil.
