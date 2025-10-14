Dos heridos en un accidente entre dos camiones en la N-432, a la altura de Azuaga

Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes ha dejado dos personas heridas -una de ellas de carácter grave- en la carretera N-432, a la altura del punto kilométrico 146,4, dentro del término municipal de Azuaga (Badajoz).

El siniestro se ha producido en torno a las 15.45 horas y se han visto implicados dos vehículos articulados, que han colisionado por causas que aún se están investigando. Como consecuencia del impacto, los dos conductores -únicos ocupantes de los camiones- han resultado heridos, además de registrarse importantes daños materiales en ambos vehículos.

Imagen del accidente entre dos vehículos articulados en Azuaga (Badajoz). / Cedida

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), un helicóptero y una dotación del servicio de Bomberos.

Según los datos aportados por el 112, uno de los heridos, de 58 años, ha sido trasladado al hospital de Llerena con un traumatismo abdominal y su estado de salud es grave mientras que el otro ocupante, de 56 años, ha sido asistido en el lugar y sus lesiones en principio no revisten gravedad.