Última hora
Dos heridos en un accidente entre dos camiones en la N-432, a la altura de Azuaga
El siniestro se ha producido en torno a las 15.45 horas y se han visto implicados dos vehículos articulados, que han colisionado por causas que aún se están investigando
Uno de los ocupantes ha sido trasladado al hospital de Llerena en estado grave
Un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este martes ha dejado dos personas heridas -una de ellas de carácter grave- en la carretera N-432, a la altura del punto kilométrico 146,4, dentro del término municipal de Azuaga (Badajoz).
El siniestro se ha producido en torno a las 15.45 horas y se han visto implicados dos vehículos articulados, que han colisionado por causas que aún se están investigando. Como consecuencia del impacto, los dos conductores -únicos ocupantes de los camiones- han resultado heridos, además de registrarse importantes daños materiales en ambos vehículos.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud (SES), un helicóptero y una dotación del servicio de Bomberos.
Según los datos aportados por el 112, uno de los heridos, de 58 años, ha sido trasladado al hospital de Llerena con un traumatismo abdominal y su estado de salud es grave mientras que el otro ocupante, de 56 años, ha sido asistido en el lugar y sus lesiones en principio no revisten gravedad.
- Un nuevo edificio de diez plantas enfrente del campus de Badajoz: así será la sede de la primera universidad privada de la región
- Badajoz coloca maceteros para impedir los aparcamientos indebidos
- Quejas en la barriada de María Auxiliadora de Badajoz por la baja presión del agua: 'Nos duchamos con un hilo
- La Guardia Civil festeja a su patrona este domingo en Badajoz
- La Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios conmemora hoy su 'Sábado Legionario' en Badajoz
- 300 escolares rinden homenaje en Badajoz a los que dieron su vida por España
- El acusado de quemar a dos okupas en el estadio José Pache de Badajoz se enfrenta a 24 años de cárcel
- Estos son los premiados en la gala del Antifaz de Plata en Badajoz