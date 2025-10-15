El jinete de Monesterio Mario Gómez, con Aventura, consigue el subcampeonato de España de Doma a la Vaquera Juvenil 1

El joven jinete de Monesterio, Mario Gómez Espacio, a lomos de Aventura XXL, propiedad de Manuel Villalba, ha logrado la plata, proclamándose Subcampeón de España de Doma a la Vaquera Juvenil 1, en el Campeonato de España y I Trofeo Internacional de Doma a la Vaquera por Equipos, que se celebró, entre los días 10 al 12 de octubre, en las instalaciones Lantana Garden, de la localidad sevillana de Pilas. Mario Gómez obtiene la segunda mejor puntuación de los jinetes del país, tras haber conseguido la plata en la Copa de su Majestad el Rey, que se celebró el pasado verano en la localidad de Umbrete.

Durante su intervención, narran las crónicas, el duplo, Mario – Aventura, “llegaron a crear momentos únicos”. Así, “cada parada, cada movimiento, cada galope” reflejan una “conexión muy especial” entre ambos, que “se percibe en la pista y se traduce en una emoción que trasciende al público”.

Le tocó salir el último y tuvo que arriesgar poniendo sobre el albero todos los recursos, consecuencia del duro trabajo desarrollado durante todo el verano para la preparación del campeonato. El jurado recompensó su esfuerzo y Gómez se convierte en el jinete más joven de la localidad en conseguir un subcampeonato nacional.

“Calmado y paciente supo esperar el momento exacto de cada ejercicio, logrando confianza, autodeterminación y una armonía en la doma”, con la que conquistó a quienes tuvieron la responsabilidad de puntuar sus 8 minutos en pista.

Hijo del reconocido jinete Mario Gómez Hidalgo, Mario junior mantiene con pureza el legado de su padre. Para Mario, “montar es rendir homenaje a todo lo que ha aprendido y a quienes lo acompañan en cada paso de este camino”.

En cuanto al campeonato en sí, según informa la Real Federación Hípica Española, además de la calidad de todos los participantes, el ambiente fue “excepcional”, con gradas “prácticamente llenas”. La organización, a cargo del Club Hípico de Pilas, con la colaboración de Parada a Raya y Vive la Doma, ha hecho posible una edición “especialmente brillante”.