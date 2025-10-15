Monesterio conmemora el Día Mundial de la Muerte Perinatal

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Muerte Perinatal, con el objetivo principal de concienciar y hacer visible lo que significa la pérdida de un bebé durante el embarazo, el periodo neonatal o el primer año de vida, tanto para las mujeres, como para sus parejas, familias y entorno cercano.

Este año, la asociación Tribu Nacencia, en colaboración con el ayuntamiento de Monesterio, han colocado una pancarta alusiva a esta efeméride, con la que “dar visibilidad” sobre el impacto de la mujer y sus familiares ante esta situación.

A las 10:00 de la mañana de este miércoles, 15 de octubre, (fecha de conmemoración de este día mundial), Sandra y Virginia, miembros de ‘Tribu Nacencia’, acompañadas por la alcaldesa, Loli Vargas y la concejala responsable del Área Social, María Fernanda Díaz, subieron hasta la balconada principal de la casa consistorial para desplegar esta pancarta, en la que se lee textualmente: “Honremos la memoria de los bebés que fallecieron durante el embarazo, el parto, o poco después de nacer”, acompañada de un lazo rosa y celeste, símbolo internacional del duelo gestacional, perinatal y neonatal.

“Pretendemos que, la ciudadanía, a través de este mensaje, se conciencie y muestre su solidaridad con las familias que han pasado por esta situación de duelo, que, a menudo es silenciado”, explica Virginia. “Es un tema tabú”, afirma Sandra, que ha vivido este drama en primera persona. “Le cuentas a las gentes que has pasado por esto y para ellos tu hijo no ha existido. Para nosotras sí. Es un bebé que, haya nacido y fallecido a las pocas horas, a los pocos meses o en el vientre de la madre, llegó a nuestras vidas”.

“Para mí, mi hija ha nacido. Tuve que pasar por un parto”, recuerda con mucha emoción. Actualmente, madre de otra niña, Sandra afirma ser madre de dos hijas: “Una en la tierra y otra en el cielo”. Aquella situación marcó su vida y la de su familia. “Vives en una oscuridad de la que es muy difícil salir”. Gracias a su segundo parto, Sandra ha comenzado a superar esta situación, no sin ayuda profesional. En el mismo hospital le ofrecieron ayuda psicológica. A las terapias acudió con su marido. “Es un bache del que cuesta mucho salir”, expresa.

No están solas

Las madres que han pasado por esta situación nunca van a olvidar a su bebé. Hay que aprender a convivir con el duelo. Precisamente, para que quien está atravesando por una situación similar, se sienta acompañada, existen asociaciones y colectivos como ‘Tribu Nacencia’. “Somos muchas”, señala Sandra, que además forma parte de la asociación ‘Allá’ de Badajoz, desde donde se acompaña a las mamás, papás y familias que sufren la pérdida de un bebé. Las chicas que han pasado por este trance están organizadas y, “cuando necesitamos desahogarnos, contamos con profesionales que te entienden y te comprenden”.

Es fundamental “acabar con este tabú”, expresan, convencidas de la necesidad contar con la ayuda necesaria para que las parejas puedan salir fortalecidas y sean capaces de dar continuidad a sus vidas.