El Jamón de Monesterio apadrina al voluntariado de ‘Ven y Verás’ en su acción solidaria anual

Un año más el Jamón de Monesterio apadrina al voluntariado de la fundación ‘Ven y Verás’, del que forman parte más de 150 profesionales, de toda España, en un proyecto solidario que, periódicamente desarrolla la asociación ‘Abre sus Ojos’, dirigido a colectivos vulnerables.

En esta ocasión, durante los días 17 y 18 de octubre, alrededor de 35 ópticos, optometristas, farmacéuticos, audioprotesistas, oftalmólogos y voluntarios, desplazan sus gabinetes hasta la ciudad barcelonesa de Sant Adrià del Besòs, donde, en las instalaciones del colegio San Gabriel, están realizando revisiones oftalmológicas a más de 500 personas con discapacidad intelectual y grupos en riesgo de exclusión social.

El objetivo, explica el voluntario, Simón Sánchez, procedente de la localidad albaceteña de Almansa, es “prevenir, detectar y atender” de posibles problemas visuales y auditivos, a este colectivo. Con acciones como esta, que se vienen realizando durante los últimos 25 años, en diferentes ciudades de todo el país, la fundación “defiende y reivindica” el ejercicio pleno de la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual, facilitando revisiones optométricas y oftalmológicas exhaustivas, proporcionando, “gratuitamente”, todo el material necesario para la corrección de posibles anomalías visuales, “incluso las gafas”.

Según los datos facilitados desde la asociación, en este último cuarto de siglo, los profesionales adscritos a este colectivo, (más de 150 socios y socias), han entregado, “más de 10.000 gafas”. En esta edición, su trabajo está destinado a los usuarios de Centros de Atención a la Discapacidad y Enfermedad Mental de Asociaciones de Solidarias de Intervención Social, y de asociaciones dedicadas a la protección del menor de Cataluña.

“Si la persona manifiesta algún problema de visión solucionable con gafas, accede a la estación de elección de montura” y, en el plazo de 2 o 3 meses, recibirá, de forma gratuita, las monturas graduadas, junto a un informe detallado de su estado visual. En el caso de detectar alguna patología, se realiza un informe para la derivación al profesional especializado.

Jamón de Monesterio

Las largas jornadas de revisiones visuales se ven aliviadas con la degustación del reconocido Jamón de Monesterio. El empeño del monesteriense Claudio Bautista, socio de la entidad organizadora y ferviente precursor del jamón de su pueblo, hace posible que, un año más, el ayuntamiento, a través de su marca, envíe una pieza del mejor ibérico para que sea degustada por el voluntariado. Además, para que la experiencia resulte mucho más apetitosa, el consistorio contacta con un cortador o cortadora profesional que, en esta edición ha sido la maestra cortadora tarraconense, Sandra Fernández.

La mañana de este viernes, el voluntariado de la fundación recibió la visita de la alcaldesa de la ciudad, Filo Cañete Carrillo.