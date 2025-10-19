Arde una fábrica de corcho en el polígono industrial de San Vicente de Alcántara: "Esto es un auténtico infierno", asegura el concejal de Comunicación de la localidad pacense

Bomberos de la Diputación de Badajoz y de Cáceres trabajan en la extinción de un importante incendio en el polígono industrial de San Vicente de Alcántara. El fuego se ha declarado a primera hora de la tarde de este domingo, 19 de octubre, junto a la fábrica Granulex, dedicada a la fabricación de todo tipo de granulados de corcho natural.

Al lugar se han desplazado varias dotaciones de efectivos, incluidos voluntarios y medios del Plan Infoex, dado lo complejo de incendio. "Esto es un auténtico infierno", ha reconocido en declaraciones a Efe el concejal de Comunicación de San Vicente de Alcántara, David Cuño. Debido al material que arde, las tareas de extinción podrían prolongarse durante horas.

Bajo investigación

Las causas del incendio se encuentran bajo investigación. La fábrica afectada se divide en dos zonas, una de almacenamiento que ya está "toda calcinada": los bomberos la han dado por perdida dado que el fuego es "inapagable" y el material "se está consumiendo solo".

Ahora intentan salvar la otra zona de la empresa, formada por varias naves, con la dificultad añadida del viento que hace el lugar y de que el material almacenado en ellas es también "altamente combustible". Hasta el momento las llamas no han llegado a estas naves y los efectivos están refrescando el exterior para evitar que ello ocurra.

Incendio en una nave idustrial de San Vicente de Alcántara. / La Crónica

Pavesas a varios metros

"Queda muchísimo trabajo por hacer, esto es inapagable, saltan pavesas a muchísimos metros", ha lamentado el edil, que ha advertido además que esta empresa está rodeada de otras dedicadas también al corcho. Hay que recordar que San Vicente de Alcántara ostenta desde 2001, según la Comunidad Económica Europea (CEE), el calificativo de Capital Mundial del Corcho, al concentrar el 90% de la producción nacional de tapones.

En las labores de extinción participan efectivos de los parques de Alburquerque, Mérida, Puebla de la Calzada y Villafranca de los Barros, además del jefe de guardia y un oficial. En total, 20 bomberos y 7 vehículos pesados del CPEI se encuentran desplegados en la zona.

Asimismo, colaboran en el dispositivo los bomberos voluntarios de San Vicente de Alcántara y una dotación del Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de Cáceres, procedente del parque de Valencia de Alcántara. Entre los efectivos desplegados se encuentran bomberos forestales y un helicóptero del Plan Infoex, según recoge la agencia Efe.

También participan agentes de la Guardia Civil, que actúan con carácter preventivo para garantizar la seguridad en la zona y controlar los accesos. Además de unidades de Cruz Roja, que se han movilizado por si fuera necesaria atención sanitaria y avituallamiento, aunque han confirmado que por el momento no se han registrado heridos ni daños personales.