Monesterio sube el telón al mejor teatro con 11 representaciones en su festival de noviembre

El ayuntamiento de Monesterio acaba de lanzar su propuesta cultural más potente. Entre los días 7 de noviembre y 5 de diciembre, el auditorio municipal de la casa de la cultura acogerá la sexta edición del festival ‘Monesteriarte’, que, en esta ocasión, presenta 11 obras teatrales de primer nivel, a precios muy populares y la celebración de los talleres de AUPEX ‘Vive el teatro’.

Un año más, explica Manola Ferreira, concejala responsable de la programación cultural del municipio, el ayuntamiento “ha vuelto a apostar” por el “teatro de calidad, al alcance de todos los públicos”. Para ello, se han seleccionado “obras de estreno, a cargo de reconocidas compañías”. Con el objetivo de “hacer accesible la cultura a toda la ciudadanía”, la entidad organizadora ofrece bonos culturales con precios “muy populares”: 15 €, para 10 representaciones y 9 €, para 5 representaciones. El precio de entradas diarias se ha establecido en 2’5 €, anticipada y 3 €, en taquilla. Los bonos se pueden adquirir en las instalaciones de la casa de la cultura, hasta el día 6 de noviembre.

Programación

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes, 7 de noviembre, a las 20:30 horas, con la representación teatral de la obra infantil, ‘Una aventura en la cañada’, a cargo de la compañía, El lobo y la luna teatro. El domingo, día 9 de noviembre, a las 20:00 horas, se representará la obra, ‘Un puente al más allá’, de Inmaculada Cedeño.

El viernes, día 14, la compañía de Ana Belén Polo Mariscal, ofrecerá, a partir de las 21:00 horas, la obra, ‘El murciélago de Wuham’. A la misma hora, el sábado, día 15, Cambaluz Teatro, representará, ‘Falsa alarma’. Las representaciones se retomarán el viernes, día 21 de noviembre, a las 21.00 horas, con la obra, ‘Camerino’, de G.P. Extremusic. El domingo, día 23, a las 20:00 horas, La estampa teatro, pondrá en escena. ‘Atra bilis’.

El sábado, 29 de noviembre, a las 21:00 horas, llegará a Monesterio la obra, ‘H Arina’, de Poetizias y ‘El domingo, 30 de noviembre, a las 20:00 horas, Atakama Producciones, representará. ‘Culpables’.

Teatro local

Con el objetivo de poner en valor el teatro que “se hace desde Monesterio”, el miércoles, día 26, a las 20:30 horas, volverá a la escena local la compañía, Artextrema Producciones, con Manuela Sánchez y la obra, ‘Saturnos y Medeas’. El viernes, día 28, a las 21:00 horas, se pondrá en escena el resultado del taller, ‘Vive el Teatro’, de AUPEX, que se desarrollará entre los días 7, al 28 de noviembre, también dirigido por Manuela Sánchez.

La tercera representación local será la que clausure el festival. Para la ocasión, la asociación monesteriense, Candilejas Teatro, estrenará la obra ‘Ni contigo ni sin ti’. La representación comenzará a las 21:00 horas.

El festival de teatro, organizado por el ayuntamiento, a través del Área de Cultura, cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Badajoz; la consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes; el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España; los proyectos culturales, D’Rulex. Artistas en el territorio y Pasión por la Cultura; la Federación Extremeña de Teatro Amateur; la Asociación de Universidades Populares de Extremadura y la agrupación local, Candilejas Teatroo.