El Otoño Mágico de las bibliotecas trae a Monesterio un ‘Menú experimental’ con Laura Moreira

El pasillo central de la biblioteca municipal Cervantes, de Monesterio, se llenó de público para participar en una propuesta, lectora y gastronómica, promovida desde el Servicio Provincial de Bibliotecas de la Diputación de Badajoz, a través de su proyecto ‘Nubeteca’.

Con la participación de la narradora Laura Moreira, el proyecto, ‘Una noche en la biblioteca’, ofreció un interesante taller denominado, ‘Menú experimental’. La narradora provocó la participación del público, a través de una selección de textos, repletos de “sabores y sinsabores”, acompañados de una serie de dinámicas “sensitivas”, a través de olores y texturas que, los participantes tuvieron que adivinar con los ojos cerrados.

A partir de esa experiencia, se elaboró un menú experimental, con el que, según explica Moreira, “se unifica la literatura con la fantasía”, que incluyó primero, segundo, tercer plato y postre. Todo depende del grado de implicación y cooperación de los participantes. Sabores, olores y texturas que inspiran historias.

Propuesta

A modo de ejemplo, la biblioteca Cervantes elaboró un sugerente menú experimental. Un patrón de guía para la carta gastronómica elaborada por los participantes de esta actividad: Aperitivo de bienvenida, ‘La elegancia del erizo’, de Muriel Barbery. Una mezcla sutil de sabores ocultos. Como plato principal, ‘Como agua para chocolate’, de Laura Esquivel, una receta con emociones a flor de piel, capaz de provocar lágrimas, risas o deseo. Y, de postre, ‘Chocolat’, de Joanne Harris, un postre provocador, cálido y lleno de capas. Para maridar, nada mejor que, ‘La importancia de llamarse Ernesto’, de Oscar Wild. Brillante, irónico, con burbujas de ingenio.

Presentación de la actividad en la biblioteca municipal / Rafa Molina

Día Internacional

La actividad forma parte de las acciones que se celebran con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Bibliotecas, (24 de octubre), en reconocimiento de la labor bibliotecaria, con el que destacar la importante labor que desarrollan los centros de lectura para la protección y la difusión de obras, conocimientos y creencias humanas.

‘Una noche en la biblioteca’ recala un año más en Monesterio, como un auténtico “regalo para los sentidos”. Un canto a la vida, al disfrute y a las emociones, que en la edición de 2024 ofreció el espectáculo, ‘Como nenúfar en agua, abierta’, de la misma creadora, a través de diferentes narrativas poéticas que, incentivan el gusto por los libros. Muchas de quienes llenaron las instalaciones del centro municipal de lectura, lo hicieron, tras la magnífica experiencia que les supuso la experiencia vida el año anterior.