Descubren en Alburquerque nuevas pinturas rupestres calcolíticas

Alburquerque (Badajoz) suma un nuevo descubrimiento arqueológico, fruto de la casualidad, consistente en cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas, de 5.000 años de antigüedad, que reafirman la densidad arqueológica de la zona.

La arqueóloga Ana Rabazo Rodríguez ha sido la encargada de anunciar el hallazgo, calificándolo como el "quinto enclave" de pinturas esquemáticas en el término municipal.

El descubrimiento no ha sido fruto de una prospección sistemática, sino un golpe de suerte durante un paseo por el campo cuando, según relata Rabazo, pidieron permiso al propietario de la finca para poder entrar.

El hallazgo se produjo en colaboración con sus compañeros Antonio Carrión Morato, Julieta Mara Larrea y Alejandro González Pizarro, con quienes colabora en otros proyectos.

Pinturas descubiertas. / Radio comarca Alburquerque.

La clave la dio el arqueólogo Antonio Carrión, quien "se fijó que había unas manchas en la pared" que resultaron ser "un conjunto de pinturas esquemáticas", el cual pronto se multiplicó pues al investigar un poco más en la zona pasó "de un abrigo a cuatro con este tipo de hallazgos", subraya la arqueóloga alburquerqueña.

Las nuevas pinturas, cuyo hallazgo se ha anunciado durante la clausura del Congreso SOPA25 celebrado en Alburquerque, se suman a otros yacimientos conocidos en esta localidad, como los de San Juan, el Risco, La Caraba y el Castillo de Azagala, lo que sugiere una red de conjuntos que demuestra que las manifestaciones no están aisladas.

"Con esto seamos conscientes de que tenemos un patrimonio muy rico", ha enfatizado Ana Rabazo, según la cual el hallazgo ya se ha notificado formalmente, aunque está a "expensas del estudio formal" y la petición de permiso.

No se ha desvelado su ubicación

Por motivos de protección, la localización concreta "no se puede revelar por el momento", aunque se confirma que están en el municipio y conectan con otras pinturas.

El área del hallazgo se ubica en las sierras occidentales de Alburquerque, dentro de la ZEPA 'Nacimiento del río Gévora', un espacio natural de gran biodiversidad y protección, característico del bosque mediterráneo. Las sierras colindantes son La Paja, La Calera, Mayorga, El Naranjal, El Castaño y La Caraba, que se extienden hasta la Sierra de San Mamede en Portugal.

Las pinturas han sido fotografiadas y geolocalizadas, y la documentación ha sido enviada a la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Extremadura para su catalogación regional.

El abrigo principal se encuentra en la umbría de la sierra, resguardado de los elementos, sobre una pared de cuarcita de buena calidad. A falta de una datación directa (como el radiocarbono), la tipología de las figuras permite encuadrar el arte en el periodo Calcolítico, con una antigüedad estimada de 5.000 a 6.000 años.

El hallazgo de cuatro abrigos próximos en una sola jornada sugiere una gran densidad de arte parietal esquemático en estas sierras, abriendo la puerta a la aparición de muchos más yacimientos mediante una futura prospección sistemática.