Accidente laboral
Herido en un brazo un trabajador que manejaba unos rodillos en Villafranca de los Barros
Ha necesitado ser trasladado al hospital Tierra de Barros
Un hombre de 28 años de edad ha resultado herido 'menos grave' en un accidente laboral ocurrido este pasado miércoles, 23 de octubre, en la localidad pacense de Villafranca de los Barros.
El siniestro se produjo sobre las 22.10 horas en la avenida del Trabajo, en el polígono industrial del municipio, según la información facilitada por el 112 de Extremadura.
El herido ha sufrido varias fracturas en el húmero como consecuencia del accidente con unos rodillos, de tal forma que ha sido trasladado al hospital Tierra de Barros.
Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, un equipo del Punto de Atención Continuada de Villafranca y una patrulla de la Guardia Civil.
