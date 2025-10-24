El colegio El Llano de Monesterio inicia el proceso para la renovación parcial de su Consejo Escolar

El Consejo Escolar del Colegio de Infantil y Primaria El Llano, de Monesterio, órgano de participación en la gestión, gobierno y evaluación de este centro educativo, se encuentra inmerso en un periodo de renovación que finalizará el día 25 de noviembre, con su constitución, tras la renovación parcial de 6 de sus integrantes, 3 representantes de madres y padres y otros 3, por parte del profesorado.

Según manifiesta Juan Molina, director del colegio El Llano, el Consejo Escolar “se renueva parcialmente cada 2 años”. En este caso, la renovación afectará a 6 miembros. Para el desarrollo de este proceso, el pasado día 20 de octubre, se constituyó la Junta Electoral y ahora, hasta el día 28, se encuentra expuesta a la comunidad educativa el censo electoral provisional que, caso de no producirse ninguna reclamación se elevará a definitivo el día 28.

Candidaturas

Las personas interesadas en formar parte de las vacantes del Consejo Escolar podrán presentar sus candidaturas entre los días 29 de octubre, al 7 de noviembre. Un día después se publicará la lista provisional de candidatos y se abrirá periodo de reclamación. La publicación definitiva de candidatos o candidatas se hará efectiva el día 12 de noviembre.

Según el calendario electoral publicado por el centro educativo, el día 17 de noviembre, tendrá lugar la celebración para el sorteo de mesas electorales para padres, madres y tutores. La elección de maestros y maestras, así como la de personal de administración y servicios, ser realizará el día 19. Esa misma jornada tendrá lugar la proclamación de personas elegidas para formar parte de las mesas electorales.

Las elecciones en sí, se celebrarán el día 20 de noviembre y, tras la proclamación de cargos, finalmente se procederá a la constitución del Consejo Escolar, en una sesión que se celebrará el día 25 de noviembre.

Invitación a participar

El Consejo Escolar del colegio El Llano, está integrado por 15 personas: 5 madres o padres, 5 maestros o maestras, 1 representante del ayuntamiento, 1 representante de administración y servicios y los 3 integrantes del equipo directivo.

Desde la dirección del centro se “invita” a docentes, madres, padres y tutores, a participar en esta renovación. El Consejo Escolar relata Juan Molina, es un órgano “fundamental” para el funcionamiento del centro educativo. Tanto es así, que, además de otras funciones, como órgano de participación y colaboración de toda la comunidad educativa, se encarga de aprobar la programación general del centro, su gestión y funcionamiento.