Suceso

Herida una trabajadora en el colegio de Herrera del Duque tras sufrir un síncope y caerse

La víctima, de 26 años, ha sido trasladada al Hospital de Talarrubias con un trauma craneal

CEIP Fray Juan de Herrera

CEIP Fray Juan de Herrera / Google

La Crónica de Badajoz

Una trabajadora ha resultado herida este viernes tras sufrir un síncope y caer hacia atrás en el colegio Fray Juan de Herrera, en Herrera del Duque. La víctima, de 26 años, presenta un trauma craneal leve y ha sido trasladada al Hospital de Talarrubias.

El accidente laboral ha ocurrido sobre las 17.00 horas de la tarde, cuando el 112 Extremadura recibía el aviso de la emergencia.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud.

Vox pide a la Junta una "auditoría integral" que permita detectar "cualquier fallo" en los cribados de cáncer

Gallardo pide su absolución en la causa por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz

Byung-Chul Han asegura que su labor intelectual busca "desadormecer" a la sociedad porque "algo no va bien"

S&P de récord y la burbuja que no estalla (aún)

Herida una trabajadora en el colegio de Herrera del Duque tras sufrir un síncope y caerse

Guardiola visita las cubiertas de la catedral de Badajoz tras finalizar sus obras de restauración

Nations League femenina | España - Suecia, en directo

México aterriza en Mérida y se instala en la barriada de El Prado por el Día de Muertos
