Herrera del Duque abona más de 1,5 millones de euros en ayudas para hacer frente a los daños de la Borrasca Efraín

El Ayuntamiento de Herrera del Duque ha culminado el abono de más de 1,5 millones de euros en concepto de ayudas para la rehabilitación de viviendas y negocios afectados por la Borrasca Efraín, gracias a la gestión de los fondos europeos Next Generation EU.

La cuantía total de estas subvenciones asciende a 1.522.656,00 euros, que han sido distribuidos entre 65 familias beneficiarias del Protocolo de Ayudas canalizado a través del Gobierno de España y la Junta de Extremadura.

El proceso de pago se ha completado con la ejecución de la segunda fase, que ha ascendido a 514.330,30 euros y se ha realizado en dos tandas, según la valoración de los informes técnicos individualizados. Así, el 9 de octubre de 2025, se abonaron 403.266,34 euros a 44 beneficiarios, mientras que el 22 de octubre de 2025 se realizó un segundo abono de 111.063,96 euros a 13 beneficiarios.

Esta segunda fase, que beneficia a un total de 57 personas, complementa el primer pago del 50% que se realizó el 28 de julio de 2023 por un importe de 702.578,00 euros.

Actuación municipal y colaboración institucional

El alcalde de Herrera del Duque, Saturnino Alcázar, ha puesto en valor la rápida actuación municipal y la colaboración institucional. "Cuando la borrasca Efraín golpeó nuestro municipio, no hubo tiempo para excusas ni para demoras. Este Ayuntamiento, en colaboración con la Junta de Extremadura y el presidente Guillermo Fernández Vara, se adhirió de inmediato al Protocolo de Ayudas. Y gracias a los fondos Next Generation, pudimos dar una respuesta eficaz", ha declarado Alcázar.

El regidor ha querido destacar el impacto social de la medida, señalando que "no hablamos solo de euros. Hablamos de 65 familias que hoy recuperan la normalidad en sus casas, en sus negocios y en sus vidas. Y lo más importante: no lo han hecho solas."

El Ayuntamiento ha reiterado su compromiso con la gestión "responsable y cercana" de los recursos públicos, agradeciendo el papel fundamental de los servicios técnicos municipales para asegurar que las ayudas se entregasen de forma "ágil, transparente y justa".