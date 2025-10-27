Herido grave un trabajador tras caerse de una grúa en el ayuntamiento de Cabeza del Buey

Segundo accidente laboral en Extremadura en tres días. Después de que el pasado viernes falleciera en una cooperativa de El Torviscal un trabajador que quedó atrapado en una máquina, este lunes, otro varón ha sufrido una caída de una grúa, desde dos metros de altura, colocada en el ayuntamiento de Cabeza del Buey. La víctima, de 64 años, ha sido derivada en estado grave al Hospital de Talarrubias con policontusiones.

Los hechos, según informa el 112 Extremadura, ocurrían alrededor de las 9.00 de la mañana, cuando se recibía el aviso de la emergencia.

Hasta el lugar han acudido una Unidad Medicalizada del SES y agentes de la Guardia Civil.

También la pasada semana dos operarios resultaron heridos en las obras de asfaltado de la carretera CC-315, cuando un camión impactó, presuntamente, contra un cable de alta tensión.

Las víctimas, un joven de 25 años y un hombre de 44, fueron trasladadas en un primer momento al Hospital Universitario de Cáceres pero, dada la gravedad de las heridas, fueron derivadas al complejo hospitalario de La Paz, en Madrid.