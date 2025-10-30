El ayuntamiento de Monesterio derriba los últimos 4 inmuebles para la ampliación de la Plaza del Mercado

El derribo de 2 inmuebles en el acceso al bulevar desde la calle Vista Hermosa y otros 2 en la Plaza del Mercado, pondrán punto y final a un proyecto urbanístico que se inició hace más de 2 décadas. Cabe recordar, que la norma subsidiaria del ayuntamiento de Monesterio, ya recogía esta actuación en el año 1997. El proyecto consistía en la conexión de una parte del casco antiguo, --Plaza del Mercado--, con la zona de expansión conocida como el Bulevar, que, a su vez conecta con la ronda general de circunvalación y con la calle Calilla.

Con el objetivo de abrir los accesos, en marzo, de 2021, se inició el derrumbe de las primeras viviendas. Cuatro años después, el ayuntamiento da continuidad a este proyecto con el derribo de los últimos 4 inmuebles, de los que, según ha detallado la alcaldesa, Loli Vargas, “2 han sido adquiridos por el ayuntamiento a sus propietarios, el tercero ha sido objeto de una permuta y el cuarto es de propiedad municipal”.

Una vez finalicen estas obras, cambiará por completo la fisonomía de una de las zonas más características del casco urbano de la localidad. Además de la conexión entre la Plaza del Pueblo y la Plaza del Mercado con el Bulevar; que facilitará la circulación rodada por la zona y aliviará esta concurrida zona de aparcamientos, (fundamentalmente en horario de cultos, actos religiosos y actividades culturales y musicales en la Plaza del pueblo); se abrirá un gran espacio en la actual Plaza del Mercado, “para el disfrute de los monesterienses”.

Últimos derribos para la ampliación de la Plaza del Mercado / Rafa Molina

Tras el derribo de los 2 primeros inmuebles en las traseras de la Iglesia Parroquial, el servicio de obras del ayuntamiento trabaja actualmente en el adoquinado del solar que ocupaban, dando así mucha más amplitud a esta zona que, de manera definitiva queda integrada en el Bulevar. Paralelamente, acaba de iniciarse el derrito de las otras 2 edificaciones, una adquirida por el ayuntamiento a sus propietarios y la segunda, propiedad municipal, hasta ahora, cedida a la Parroquia para el almacenamiento de distintos enseres y cochera de la Policía Local.

Nuevo emplazamiento del mercadillo

La finalización de estas obras, también supondrá el cambio de emplazamiento del mercadillo de los miércoles que, actualmente se instala en el Bulevar. A principios de legislatura, indica la alcaldesa, se produjo una reunión entre el ayuntamiento y los vendedores ambulantes, con el objetivo de “subir” el mercadillo hasta la nueva plaza resultante de estas obras y, por tanto, su traslado hasta la Plaza del Mercado.

El proyecto concluye la alcaldesa, también contempla la realización de “diferentes actuaciones” en la zona central del Bulevar, actualmente con suelo de tierra, con la instalación de “parques infantiles, zonas ajardinadas y otros elementos para el disfrute de la ciudadanía”.