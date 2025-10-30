Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur busca voluntarios para sus programas con mayores y atención a la infancia

“Nuestro voluntariado son los pies, las manos y el corazón de la institución”. Atendiendo a este criterio, Cruz Roja Tentudía-Campiña Sur, acaba de iniciar una campaña de captación de voluntarios y voluntarias, con quienes dar continuidad, y si es posible, “aumentar”, el amplio programa de actividades que la institución viene desarrollando en este amplio territorio.

Manuel Parra, técnico del Programa de Mayores, explica que, para la ocasión, desde la institución se considera “esencial” el aumento de su voluntariado en dos programas concretos. Cruz Roja busca personas con ganas de trabajar en sus proyectos de personas mayores y en los de atención a niños y niñas.

Para el programa de mayores, se necesitan personas “comprometidas, empáticas y con habilidades sociales”, que deseen colaborar en el fomento de la autonomía, ayudando a reducir el sentimiento de soledad y el impacto del deterioro físico, mediante el acompañamiento y el desarrollo de otras actividades propias de este colectivo. “También es muy importante el perfil de conductor”, señala Manuel Parra.

Por su parte, desde el departamento de Cruz Roja Juventud, se necesitan personas voluntarias, que quieran colaborar en programas de atención a niños y niñas. “Gente joven que desee dedicar parte de su tiempo a ayudar a los demás” en distintos programas, entre los que destacan los destinados a menores pertenecientes a familias vulnerables, apoyo escolar y otras campañas cuyo trabajo, “suele realizarse durante los fines de semana”.

Formación

Aquellas personas interesadas en colaborar con Cruz Roja, recibirán formación a cargo de la institución. “Cualquier persona, mayor de 16 años, que resida en cualquiera de los municipios de las comarcas de Tentudía y Campiña Sur, será bienvenida”, afirma el responsable del programa de Mayores.

Actualmente, la institución comarcal posee alrededor de 400 personas voluntarias. Aun así, la institución desea ampliar esta cantidad pues, “mientras mayor sea el número de voluntarios y voluntarias, mayor será también la cantidad de actividades y el número de personas a las que podamos llegar”, señala Manuel Parra.

Para convertirse en voluntario, la forma más efectiva es hacerlo a través de su página web, (www.cruzroja.es), en el apartado ‘voluntariado’. Solo hay que rellenar un sencillo formulario, cuyos candidatos son dirigidos directamente a la oficina comarcal. También pueden hacerlo personalmente, en las oficinas de la institución, o a través de los teléfonos 924229618 y 696736492.