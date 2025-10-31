La Oficina de Consumo de Tentudía desvela casos reales para alertar a los mayores sobre estafas telefónicas

Con motivo de la celebración del mes del mayor, cuya efeméride se conmemora coincidiendo con su día internacional, cada primero de octubre, las técnicas de la Oficina de Mancomunada de Consumo de Tentudía, están informando sobre los riesgos y la probabilidad que este colectivo tiene de ser víctima de estafas telefónicas y online.

Las personas mayores, explican, “son objetivo de estafadores por diversas circunstancias como, por pasar más tiempo en casa, tener disposición a escuchar y menor familiaridad con las tecnologías”. Ante esta situación, se considera “esencial” dotar a este colectivo de herramientas prácticas para “conocer riesgos, reaccionar con cautela y reducir la probabilidad de ser víctimas de fraudes”.

Con el objetivo de facilitar una información “clara”, Rocío Gallego, técnica de formación e información y Gloria Granado, asesora jurídica de consumo, han seleccionado una serie de “casos reales” que, se vienen dando en la comarca de Tentudía, para que, la población mayor pueda actuar en consecuencia.

Casos reales

Un engaño que, “apela a los sentimientos”, es la estafa del hijo o el nieto que están en apuros económicos o les han robado el teléfono móvil. Ante esta situación, “antes de mandar ninguna cantidad económica, hay que verificar la identidad de la persona que llama. Para ello, debemos “contactar con este familiar antes de acceder a ninguna petición dineraria”.

Carmen acudió a la Oficina de Consumo cuando, a través de un SMS, recibió una comunicación de su banco, invitándola a acceder a un enlace para realizar una operación. “Afortunadamente”, explican las técnicas, Carmen no disponía de banca online. Ante este tipo de estafas, denominadas phishing, hay que tener en cuenta que, “nuestro banco nunca nos va a llamar ni a mandar mensajes para realizar ninguna operación de urgencia.

Slaming

Antonio recibió una llamada telefónica, supuestamente de su comercializadora eléctrica, para hacerle un descuento. Lo aceptó y cuando le llegó la factura comprobó que se trataba de otra compañía y además había perdido su bono social. Si recibimos este tipo de ofertas, “lo mejor es no fiarse”.

Manuel fue víctima de la denominada, “venta a distancia”. Compró un colchón con propiedades medicinales. Le indicaron que podría devolverlo sin problema. Tras realizar el pago y recibir el colchón, comprobó que no tenía tales propiedades. Quiso devolverlo, pero, no pudo, por considerarse un producto higiénico. La recomendación ante situaciones similares es, “no dejarnos llevar por la inmediatez o la insistencia de los comerciales”. Lo mejor, indican las técnicas, es “llevarnos la documentación a casa, consultarla y valorar antes de decidir”.

Una de las estafas más denunciada en la Oficina Comarcal de Consumo ha sido la del ‘Router’. Cecilio recibió una llamada de su compañía para informarle de un mantenimiento de su instalación. Para ello, le enviarían a casa un router. Los estafadores piden a la víctima que no abra el paquete hasta que vaya el técnico. En realidad, le habían enviado un teléfono móvil que tenía que pagar a plazos. El mejor consejo es que “nunca digamos ‘Sí’ cuando nos llamen, ya que podría suponer un asentimiento contractual.

Consejos

Si le llaman por teléfono, “nunca diga si vive solo, ni facilite información sobre sus datos personales, DNI, ingresos o datos bancarios”. Ante cualquier llamada que pudiera parecer sospechosa, es fundamental, “no facilitar información, colgar y verificar, cuestionar la urgencia y no confirmar ni comprometer”.