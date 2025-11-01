El helicóptero del 112 evacúa a un varón herido grave en Puebla de la Reina (Badajoz)

Un varón de 66 años ha sido rescatado en la finca Los Madroños en el término municipal de Puebla de la Reina (Badajoz). La zona, de difícil acceso, ha precisado de un despliegue especial del servicio de emergencias.

Según informa la Guardia Civil, en torno a las 12.25 horas el Centro de Emergencias 112 Extremadura le ha comunicado el incidente: "Un varón se ha caído y se ha roto una pierna en una finca cerca de Puebla de la Reina", aseguran.

Dispositivo

Rápidamente se han desplazado a la zona bomberos procedentes de los parques de Villafranca de los Barros y de Hornachos, efectivos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES) y varias patrullas de la benemérita. El incidente se ha producido en una zona de canchos. El hombre, de 66 años, ha caído, golpeándose en la cabeza y fracturándose una de las piernas. Ante la imposibilidad de caminar y la zona complicada desde el 112 se ha activado a su helicóptero para hacer efectiva la evacuación.

Al estar atrapado en una zona de canchos de difícil acceso, los efectivos de bomberos y de la Guardia Civil han sacado de la zona más compleja al accidentado y lo han trasladado en camilla hasta el espacio en el que ha podido aterrizar el helicóptero.

Las maniobras de rescate se han extendido en torno a dos horas. A las 14.25 la aeronave trasladaba al hombre accidentado hasta el Hospital Universitario de Badajoz.

Los equipos de emergencias lo evacuaron a este centro hospitalario para realizar las pruebas complementarias y practicarle los tratamientos oportunos dado la gravedad de sus heridas. Pese a ellas, el varón estaba estable y su vida no estaba comprometida.