De Irún a Ubrique para concienciar sobre esta enfermedad
El reto solidario ‘5.500 km’ contra el cáncer infantil hace parada en Monesterio
Representantes del ayuntamiento y de la asociación andaluza ‘Por una sonrisa’, recibieron sorpresivamente a José Antonio Nieto, a su llegada a la localidad
Es su cuarto reto solidario. En esta ocasión, José Antonio Nieto, se ha propuesto recorrer a pie, 5.500 kilómetros, con el objetivo de “concienciar, visibilizar y recaudar fondos”, para los niños y niñas que sufren cáncer. Su proyecto se denomina, ‘Por una sonrisa’. El desafío comenzó el pasado día 29 de junio en Irún, y finalizará el próximo fin de semana en la localidad de Ubrique. En total, 133 jornadas, caminando en solitario, en una actividad que trasciende a lo deportivo, organizada a través de esta asociación con sede en Los Barrios, en Cádiz, que se dedica a ofrecer apoyo a menores con cáncer y a sus familias.
A pocos tramos de finalizar su reto, José Antonio, recibió en Monesterio la sorpresiva visita de amigos, familiares y miembros de la asociación, desplazados hasta la localidad para acompañarlo en el último tramo antes de entrar a Andalucía. El recibimiento tuvo lugar a las puertas del ayuntamiento, con la presencia de la concejala del Área Social, María Fernanda Díaz y la alcaldesa, Loli Vargas. A ellos, de manera espontánea se sumaron algunos vecinos.
La asociación
‘Por una sonrisa’, es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año 2001 por Eva Ledesma Blanco, con el objetivo de regalar sonrisas a todos los niños con cáncer del Campo de Gibraltar y a sus familias. Su historia está inspirada en la lucha de Emilio, hijo de la fundadora, quien afrontó con “valentía y una sonrisa” cada reto que se le presentó.
Sus objetivos son “apoyar” a las familias afectadas en las áreas social, psicológica, económica, educativa, informativa y lúdica; “impulsar” y potenciar la investigación en el cáncer infantil; “reclamar” y defender los derechos del colectivo con cáncer infantil y adolescente y “colaborar en el ámbito social”, a través de actividades de concienciación y divulgación”.
Pese a no ser de la misma localidad, (José Antonio es natural de Ubrique), el deportista colabora con el colectivo desde hace muchos años. En el año 2023, realizó un primer reto de 4.000 Km, dando la vuelta a España. Actualmente, Nieto apura los últimos kilómetros para concluir con su reto más importante, a ritmo de maratón diario, equivalente a recorrer España una vez y media. “Y esta, no será la última”, adelanta Nieto, completamente entregado a esta causa.
El patrocinio de empresas y la colaboración de entidades e instituciones sufragan el proyecto. En sus redes sociales publicitan los números de cuenta para aquellas personas que quieran colaborar con la asociación.
- Nueva apertura en El Faro: llega la tienda de moda infantil que triunfa en toda España
- El padre de uno de los menores acusados del crimen de Belén Cortés pedirá ser indemnizado
- Reabre en Badajoz la Galería de Fusileros, que llevaba más de dos años cerrada
- El barrio pacense de Cerro Gordo estrena su propia mansión encantada
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- Vecinos de la calle San Pedro de Alcántara de Badajoz tras terminar su reparación: 'Esto parece otra calle
- Muere el murguero pacense Antonio Mata
- Los bomberos acudieron a seis avisos por la tromba de agua durante la noche en Badajoz