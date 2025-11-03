Cabeza la Vaca calcula en 8000 las visitas del fin de semana a su Feria de la Castaña

La Feria de la Castaña de Cabeza la Vaca, que se ha desarrollado entre los días 31 de octubre, al 2 de noviembre, ha sido visitada por “entre 7.000 y 9.000 personas”. Esta es la cifra que baraja la organización, tras un multitudinario fin de semana, en el que vecinos y visitantes, han disfrutado de un amplio y variado programa de actividades, con la castaña, como principal protagonista y otras muchas sugerencias para conocer los valores naturales, medioambientales, culturales, gastronómicos y patrimoniales de esta localidad.

La organización quiso que, en su primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, que su pregonero oficial fuera el exalcalde, Manuel Vázquez Villanueva, regidor municipal durante muchos años y “precursor de esta celebración”, recordaba el actual alcalde, Luis David Zapata. El acto inaugural, que se celebró al mediodía, del día 31, contó con la presencia del vicepresidente primero y diputado del Área de Cooperación Municipal, de la Diputación de Badajoz, así como de otros representantes municipales de la comarca.

Balance

“Somos un pueblo, muy pueblo y guardamos esta esencia”, explica la concejala de políticas sociales y participación ciudadana, Felicidad Hernández. Esta puede ser una de las claves del éxito de esta propuesta que “llenó bares, restaurantes y alojamientos”, de la localidad organizadora e incluso de otros municipios limítrofes de la comarca de Tentudía, “como Monesterio o Calera de León”.

La zona de la plaza y el popular paseo de Cabeza la Vaca fueron el epicentro de una feria muy peculiar, donde “todo el mundo es bien acogido”, expresa la concejala encargada de su coordinación. Este año se instalaron 18 stands de degustación y venta de productos de lo más variado. A su alrededor se ubican, los bares y restaurantes de la localidad. Este atractivo supone que, todo el mundo se concentre en un mismo espacio.

Talleres y ponencias en la carpa instalada en la plaza del pueblo / Cedida

Aunque, aún es precipitado ofrecer un balance exacto, Felicidad Hernández cita, como termómetro la opinión de los empresarios colaboradores que, “en algunos casos se quedaron sin mercancía en el segundo día de feria”. La proximidad de esta fiesta con la Navidad supone que, “muchos de quienes vinieron a visitarnos, se llevasen para compartir en sus comidas navideñas los jamones, chacinas, quesos o aceites, que elaboran nuestros industriales”, subraya.

Extremeños y andaluces

“Quienes nos visitan, proceden fundamentalmente de Extremadura y Andalucía”, expresa la concejala. En esta edición, publicitada como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, se habría mantenido el número de visitantes, --“entre 7.000 y 9.000” --, según los datos que baraja la organización. Como muestra, la ruta de senderismo por los castaños, que logró reunir a más de 300 caminantes. “Estamos satisfechos”, resume Felicidad Hernández, para quién, estas cifras ponen de relieve el valor que, para la economía de Cabeza la Vaca y de la comarca de Tentudía, tiene esta celebración.