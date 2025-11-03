Fuente del Maestre representa a Extremadura en la nueva edición de 'Juntos brillamos más" de Ferrero Rocher

La localidad pacense de Fuente del Maestre representará a Extremadura en la nueva edición de 'Juntos brillamos más' de Ferrero Rocher, en la que un pueblo representante de cada comunidad autónoma competirá para recibir una iluminación especial durante las próximas navidades.

Se trata de la primera vez que esta iniciativa contará con un pueblo representante de cada una de las 17 comunidades españolas. "Creemos que la belleza de España está en su diversidad, y con esta edición queremos destacar a todas las regiones del país. Es nuestra manera de agradecer el cariño que recibimos cada año y de llevar la luz de Ferrero Rocher a los rincones de España", ha afirmado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ferrero Ibérica, Franco Martino.

Con un representante por cada región, cada uno de los pueblos seleccionados se convertirá en embajador de su comunidad, mostrando al resto del país sus tradiciones, su patrimonio y sus atractivos únicos.

La competición de este 2025 se desarrollará en cuatro fases de votación: primero se seleccionarán los cinco pueblos que avanzan a la siguiente ronda y a partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación.

Tanto en la fase dos como en la fase tres se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas. En la fase cuatro, la gran final, competirán únicamente los dos pueblos restantes y el nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre.

La participación ciudadana será la que decida el ganador de la duodécima edición de esta iniciativa. Las votaciones online ya están abiertas y disponibles en la página web oficial de Ferrero Rocher.

El resto de pueblos seleccionado son: Viana (Navarra), Albaida (Valencia, Comunidad Valenciana), Altafulla (Tarragona, Cataluña), A Guarda (Pontevedra, Galicia), Balmaseda (Vizcaya, País Vasco), Bullas (Murcia), Cómpeta (Málaga, Andalucía), Consuegra (Toledo, Castilla-La Mancha), Cudillero (Asturias), Graus (Huesca, Aragón), Medina de Pomar (Burgos, Castilla y León), San Vicente de la Barquera (Cantabria), Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca, Islas Baleares), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tejeda (Gran Canaria, Islas Canarias) y Torrelaguna (Madrid).