Agentes turísticos de Portugal visitan el Museo del Jamón de Monesterio para promocionar la Ruta del Ibérico ‘Dehesa de Extremadura’

Agentes turísticos de la vecina Portugal realizan, durante esta semana, una serie de visitas a diferentes enclaves de Extremadura, con el objetivo de promocionar en su país la Ruta del Ibérico ‘Dehesa de Extremadura’. Se trata, explica la administración regional en una nota informativa, de 5 profesionales turísticos, invitados a un viaje por la región, para que, exporten y difundan en su país “todas las experiencias asociadas a este club de producto gastronómico. Desde visitas a fincas, a degustaciones culinarias”.

En su itinerario, diseñado por la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura, el grupo está combinando visitas a ciudades como Badajoz, Nogales, Salvatierra de los Barros, Monesterio, Fuente de Cantos o Fuentes de León, con el objetivo de que “conozcan la dehesa y el proceso de elaboración del jamón”. La actividad, que cuenta con la colaboración de la oficina de Turespaña en Lisboa, incluye visitas a fincas ganaderas y secaderos, un taller de corte de jamón y maridaje de vinos extremeños y embutidos, con el cortador Pepe Alba, y, entre otras experiencias, una visita al Museo del Jamón de Monesterio.

Museo del Jamón

Los profesionales del sector turismo de la vecina Portugal, “pernoctaron y almorzaron en establecimientos de la localidad”; (Hoteles Desconecta2 y Dehesa de Don Pedro). Según se explica desde la Oficina de Turismo de Monesterio, su paso por las instalaciones del Museo del Jamón, supuso todo un “descubrimiento” en cuanto a todo lo relacionado con la dehesa, la cría y la transformación del cerdo ibérico, hasta su transformación en “productos de alta calidad, como el jamón ibérico de bellota, como producto estrella”.

El “mercado portugués”, añade la administración regional, es el “emisor de turistas más importante para Extremadura”. Así, para completar la experiencia, además del aspecto gastronómico y natural, también están invitados a recorrer y conocer la oferta cultural de Extremadura, mediante visitas a los conjuntos monumentales de Cáceres y Mérida, ciudades Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Club Ruta del Ibérico

El Club Ruta del Ibérico ‘Dehesa de Extremadura’, es una iniciativa público privada, impulsada por la Dirección General de Turismo, para poner en valor la Ruta del Jamón Ibérico y la dehesa, ampliando la oferta de servicios, para la práctica del turismo gastronómico en la región.

El proyecto agrupa iniciativas empresariales del sector turístico y otras relacionadas con el turismo gastronómico, a través de la excelencia que aporta la DOP ‘Dehesa de Extremadura”. En esta iniciativa, puntualiza la Junta, “colaboran más de 400 empresas y entidades, que trabajan para ofrecer productos de calidad y experiencias diferenciadoras”.