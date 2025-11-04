Las familias de Monesterio usuarias de las ‘Tarjetas Monedero’ pueden solicitarlas hasta el día 17

La Junta de Extremadura, en coordinación y cooperación con el ayuntamiento de Monesterio, a través de los Servicios Sociales y con Cruz Roja Española, vuelve a poner en marcha el programa de Asistencia Material Básica, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, para la distribución de ‘Tarjetas Monedero’, entre las familias más vulnerables de la localidad.

Según se informa en un bando de la alcaldía, las familias necesitadas podrán realizar su solicitud hasta el próximo día 17 de noviembre, en las oficinas de los Servicios Sociales de Base. El programa ofrece tarjetas canjeables por productos de alimentación, así como de asistencia de otros productos básicos de higiene y pañales infantiles.

Para acceder a estas ayudas, los interesados deben formar parte de una unidad familiar con, al menos, una persona menor de edad a su cargo, que residan en hogares cuyos ingresos, por unidad de consumo, sean inferiores al 40% de la renta mediana nacional. Así, podrán ser beneficiarias de estas ayudas, familias, como mínimo, conformadas por un adulto y un menor, con un límite de ingresos mensuales de 837 €. Los baremos cambian según el número de miembros de la unidad familiar. Familias formadas por 1 adulto y 2 menores, tienen un límite de ingresos de 1.030 €; en el caso de 2 adultos y 2 menores, los ingresos no pueden superar los 1.352 €; o, si se trata de 3 adultos y 3 menores, los 1.866 €.

Además de los ingresos familiares, “todos los miembros de la unidad deben estar empadronados en Monesterio”. La solicitud debe ir acompañada de una serie de documentos como, “vida laboral, certificado de pensiones, nóminas, etc.”

Tramitación

Los interesados deben formular sus solicitudes a través de los Servicios Sociales, hasta el día 17 de noviembre. El equipo de profesionales de este servicio, guiará e informará a los usuarios para la tramitación de estas ayudas. Tras su baremación, la relación de solicitudes admitidas, será remitida a la oficina local de Cruz Roja Española, entidad, encargada del reparto de las ‘Tarjetas Monedero’.

Según ha explicado el Trabajador Social, José Julián Giraldo, en esta ocasión, el ayuntamiento dispone de 10.560 €, que serán repartidos entre las familias que soliciten estas ayudas. En cuanto a cantidades, “dependiendo del número de miembros que conforman la unidad familiar”, el importe incluido en estas tarjetas, oscilará “entre los 130 y los 190 €”.

Durante el pasado año, la gestión de este programa fue asumida directamente por el Ministerio, a través de una subvención concedida a Cruz Roja Española. A partir de este año, manifiesta Giraldo, “el Programa Básico está gestionado en su totalidad por la comunidad autónoma”.