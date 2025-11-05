Alberto y Manuel Cabezudo, de AB Monesterio, con la Selección Extremeña de Baloncesto

Alberto y Manuel Cabezudo, integrantes de los equipos de minibasket de la Asociación de Baloncesto de Monesterio, fueron convocados por la selección extremeña de minibasket masculino, para participar en la disputa de 2 partidos amistosos, que se celebraron el pasado fin de semana en la ciudad sevillana de Alcalá de Guadaíra.

A través del programa de tecnificación ‘Baloncesto Extremadura’, se seleccionaron a 14 chavales de toda la región para la disputa de estos encuentros frente al CB Dos Hermanas y el Insolac CD Alcalá Caja. “Toda una oportunidad y una magnífica experiencia” para Alberto y Manuel, y un “gran orgullo para nuestra asociación”, señala el presidente de AB Monesterio, Dani Vasco.

A sus 11 años, las dos jóvenes promesas del baloncesto de Monesterio, están a punto de integrarse en los equipos de canasta grande. En su último año de minibasket, compaginan sus entrenamientos con el equipo infantil masculino. “Son chavales con mucho talento. Críos muy sanos y muy buenas personas”, asegura Vasco.

Toda una experiencia

Su progenitor, Manuel, que este año también forma parte del cuerpo técnico de la asociación como entrenador del equipo alevín asegura que, lo verdaderamente importante ha sido la experiencia vivida. “Nervios, emoción e ilusión”, a partes iguales.

Alberto y Manuel han disfrutado de una experiencia única. Primero, en Mérida, en los entrenamientos, junto al resto de los niños seleccionados. Después, en Alcalá, donde, han acumulado bastantes minutos de juego y más de una canasta. “La convivencia ha sido magnífica, han aprendido muchísimo”, asegura Manuel, muy “agradecido” con la atención y el buen trato recibido por parte de los técnicos de la federación.

Su afición les viene desde muy pequeños. Verlos jugar ha supuesto cierto interés por otros equipos. Para la familia, de momento, esta no es la prioridad. Seguirán jugando en su club. “Son pequeños. Deben estar centrados en sus estudios, en sus amigos, en sus compañeros de equipo”, con los que llevan jugando desde primero de Primaria.

Manuel Cabezudo “agradece” la labor que desarrolla la Asociación de Baloncesto de Monesterio. “Su trabajo con los chavales es encomiable. Sin ningún tipo de recompensa económica. Lo hacen por su amor al baloncesto y para que este deporte sigua creciendo en Monesterio”, asegura.