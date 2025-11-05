Salud
El Centro de Salud de Orellana la Vieja (Badajoz) comienza a atender pacientes de lunes a viernes
La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno adaptado a las necesidades actuales de la zona
El Centro de Salud de Orellana la Vieja (Badajoz) ha iniciado desde este lunes su actividad asistencial con consultas de lunes a viernes en horario de mañana, atención sanitaria garantizada fuera de este horario a través del Servicio de Urgencias.
El equipo profesional del centro de salud está compuesto por un pediatra, dos Unidades Básicas Asistenciales (UBA), formadas por dos médicos y dos enfermeros, un auxiliar de enfermería, un farmacéutico, un veterinario, un fisioterapeuta y personal administrativo.
El centro cuenta con una Unidad de Salud Bucodental integrada por un odontólogo, un higienista dental y un auxiliar de enfermería, que atienden los viernes; una matrona y un trabajador social que prestan servicio los miércoles; y un médico del Equipo de Conductas Adictivas que pasa consulta los lunes y martes, informa la Junta de Extremadura.
La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno más amplio y adaptado a las necesidades actuales, tanto para la población como para los profesionales sanitarios.
- La Crónica de Badajoz invita a bollos de La Cubana, café y chocolate para inaugurar su sede
- Una campaña en Badajoz anima a recurrir la nueva tasa de basura para que se anule y se devuelva
- Nueva pelea en la Urbanización Guadiana de Badajoz: un hombre resulta herido en la cabeza
- Se acabó el usar y tirar: Crece en Badajoz la reparación de electrodomésticos frente a la compra de nuevos
- Investigan la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz
- Badajoz estrena este sábado 8 de noviembre su mercado de flores y plantas en la plaza Alta
- El PSOE exige el cese de una trabajadora de confianza del alcalde de Badajoz por comentarios homófobos
- ¿Quién es Leonor Celdrán, la trabajadora del Ayuntamiento de Badajoz que el PSOE pide cesar?