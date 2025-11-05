Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro de Salud de Orellana la Vieja (Badajoz) comienza a atender pacientes de lunes a viernes

La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno adaptado a las necesidades actuales de la zona

Badajoz

El Centro de Salud de Orellana la Vieja (Badajoz) ha iniciado desde este lunes su actividad asistencial con consultas de lunes a viernes en horario de mañana, atención sanitaria garantizada fuera de este horario a través del Servicio de Urgencias.

El equipo profesional del centro de salud está compuesto por un pediatra, dos Unidades Básicas Asistenciales (UBA), formadas por dos médicos y dos enfermeros, un auxiliar de enfermería, un farmacéutico, un veterinario, un fisioterapeuta y personal administrativo.

El centro cuenta con una Unidad de Salud Bucodental integrada por un odontólogo, un higienista dental y un auxiliar de enfermería, que atienden los viernes; una matrona y un trabajador social que prestan servicio los miércoles; y un médico del Equipo de Conductas Adictivas que pasa consulta los lunes y martes, informa la Junta de Extremadura.

La apertura de este centro, que atenderá a una población de más de 2.800 usuarios, ofrecerá un entorno más amplio y adaptado a las necesidades actuales, tanto para la población como para los profesionales sanitarios.

