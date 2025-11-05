La Diócesis de Mérida-Badajoz colabora en la construcción de un Centro Misionero Asiático en Filipinas

La religiosa de Monesterio, Manoli Sánchez, que actualmente desarrolla su trabajo en la ciudad filipina de San Carlos, ha regresado a casa. Después de 9 años en el país asiático, Manoli ha solicitado a su comunidad, (Servidores del Evangelio), un año de “renovación espiritual”. Compartirá su estancia en nuestro país entre su pueblo y su comunidad en Guadalajara.

Aprovechando su última visita, en 2024, Manoli presentó a la Parroquia de Monesterio un proyecto de cooperación internacional, para la construcción de un Centro Misionero Asiático en Filipinas. La iniciativa, que desde el primer momento contó con el apoyo del párroco, Miguel Ángel García Encinas, fue presentada al arzobispo, con la intención de obtener algún tipo de ayuda económica. Finalmente, el proyecto fue subvencionado con la cantidad de 20.000 €, procedentes del Fondo Solidario Diocesano que se surte de los donativos recibidos por las comunidades parroquiales, hermandades, cofradías y comunidades religiosas.

A esta cantidad, se añadieron otros “generosos” donativos, procedentes de colectas y donaciones, a título individual, con los que, colaborar en este interesante proyecto, --casi “un sueño” para las misioneras--, que pretende “acoger, acompañar y empoderar a los jóvenes filipinos para realizar voluntariados y misiones; tener un espacio amplio para vivienda de las misioneras y para poder realizar todas sus actividades pastorales y formar vocaciones misioneras consagradas en Asia”.

Muy agradecida

Tras un largo proceso para la adquisición de los terrenos y no pocos trámites burocráticos, el proyecto comienza a tomar forma. Una vez finalizado, constará de varios edificios, dedicados a “la formación de niños, jóvenes y adultos”. Un espacio, “sano y seguro”, donde la población pueda encontrar “el apoyo y el cariño, que necesitan, ante la dureza de su realidad”. Los donativos recibidos desde Extremadura han servido para ayudar a levantar un primer edificio que incluye un salón abierto, una cocina, aseos y parte de una cancha de baloncesto.

A través de los micrófonos de la emisora municipal, Radio Monesterio, la religiosa ha querido “agradecer públicamente” el apoyo y las aportaciones económicas recibidas “por el pueblo de Monesterio, la Parroquia de Monesterio y el Arzobispado de Mérida-Badajoz”. “No esperaba tanta ayuda por parte de nuestra diócesis”, asegura Manoli Sánchez. Gracias a esta y a otras aportaciones privadas, han sido capaces de financiar esta primera fase de un proyecto que, se pretende completar con la construcción de una “casa de formación”, para las futuras vocaciones nativas. El proyecto se completará con la edificación de una capilla y un centro pastoral.

“Anunciar el evangelio y formar misioneros”. Así resume Manoli Sánchez su trabajo y el de sus compañeras en Filipinas. Su labor está especialmente dirigida a la población más joven. Gente con muy pocos recursos, de bajo nivel educativo que crece en una zona extremadamente pobre. La atención a las personas más vulnerables es constante: “visitamos a las familias, atendemos a sus enfermos”, expresa la religiosa.

Además de este proyecto y, gracias a los donativos que habitualmente recibe de la comunidad monesteriense, la misión colabora en el mantenimiento y manutención de las religiosas, ayudas a la comunidad y a programas de becas de estudio y al sostenimiento de un orfanato.