Reactivación del proyecto
Herrera del Duque reiniciará el proceso para la creación de la plaza de El Barruelo
El Ayuntamiento no recurrirá la sentencia que anula el programa de ejecución por un "defecto de forma" en el expediente administrativo, sin cuestionar el fondo ni la legalidad del proyecto
El Ayuntamiento de Herrera del Duque ha informado que, tras la notificación recibida del Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Mérida, se ha decidido reiniciar el procedimiento para la reurbanización del "Peri 4" del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2017, un proyecto que contempla la creación de la plaza de El Barruelo. La sentencia judicial conocida esta semana anula el programa de ejecución previamente aprobado, si bien, según subraya el alcalde de la localidad pacense, Saturnino Alcázar, la anulación se debe a un "defecto de forma" en el expediente administrativo, y "no cuestiona el fondo del proyecto ni lo declara contrario a derecho", ya que la actuación se encuentra contemplada en el PGOU vigente.
"Desde el máximo respeto a la decisión judicial", y centrado el asunto en el trámite seguido, el equipo de gobierno indica que ha optado por no recurrir la sentencia, a pesar de no ser firme, y en su lugar, volver a iniciar el procedimiento desde cero, asegurando así el cumplimiento de todas las garantías legales exigidas.
El consistorio reitera que el objetivo fundamental se mantiene intacto: "Mejorar El Barruelo, darle a este barrio la dignidad que merece, modernizar sus calles y espacios". El Ayuntamiento se compromete a llevar a cabo este proyecto "desde la transparencia, la legalidad y pensando siempre en el bien e interés general de nuestro Pueblo", reitera Alcázar.
El Ayuntamiento agradece la confianza de los vecinos y reafirma su compromiso de seguir trabajando "por una Herrera del Duque mejor para todas y todos", ha comunicado el alcalde en redes sociales.
