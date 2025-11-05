Monesterio, con 279 personas en paro, recupera empleo y se sitúa en los niveles de agosto

Octubre rompe la racha del aumento del paro durante los dos meses anteriores en Monesterio. Tras los meses de agosto, (+5), y septiembre, (+19), el décimo mes del año saca del paro a 17 trabajadores. La cifra actual es de 279 personas, (209 mujeres y 70 hombres), en situación de desempleo, lo que, en cifras interanuales supone el descenso del paro en 46 personas.

Servicios, construcción y sin actividad, son los sectores que han ayudado a la recuperación de unas cifras que, actualmente son equiparables a las del pasado mes de agosto. Construcción rescata del paro a 6 personas y cierra mes con 19 desempleados, (5 mujeres y 14 hombres). Servicios, que recupera 4 empleos, cerró octubre con 217 personas paradas, (173 mujeres y 44 hombres). El sector sin actividad, pasa de 20 personas sin empleo en septiembre, a 16 en octubre, (13 mujeres y 3 hombres). También se creó empleo en agricultura (+1) e industria (+2).

La finalización de la campaña de verano no ha alterado el número de contrataciones en el sector servicios, con lo que, al contrario que en el resto de la región, Monesterio aumenta el número de personas con trabajo en este sector tan estacional. Hace un año, la localidad poseía un total de 325 personas sin empleo, de las que 252 se correspondían con el sector servicios. En un año, el sector ha sacado de las listas del paro a 35 personas, de las que 27 son mujeres.

Echando la vista atrás, hace una década, en octubre de 2015, la localidad poseía un total de 517 personas sin empleo, de las que 306 eran mujeres, (casi un centenar más que en la actualidad). Aquel mes, el sector servicios contaba con 350 parados, 133 parados más que en octubre de este año.

Por grandes grupos

Por grandes grupos, ocupaciones elementales, con 119 parados, (91 mujeres y 28 hombres), continúa siendo el que acumula un mayor número de personas inscritas en las oficinas del SEXPE. A continuación, aparece el grupo de trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, con 60 parados, (55 mujeres y 5 hombres). Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina, acumula 24 demandantes, (23 mujeres y 1 hombre). El grupo de técnicos y profesionales de apoyo, cerró octubre con 23 parados, (14 mujeres y 9 hombres). El único grupo con pleno empleo es en el que se integran trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero y forestal.

El rostro de la persona desempleada en Monesterio continúa siendo el de una mujer, con edad comprendida entre los 55 y 60 años, con estudios de Secundaria, sin especialización laboral. A 31 de octubre, el paro femenino triplicaba al masculino.

En su valoración a estos datos, la alcaldesa, Loli Vargas, ha destacado que, “en oposición a lo que suele ocurrir en octubre, tras las contrataciones de verano, Monesterio ha logrado crear empleo”. “Tenemos y debemos seguir trabajando para reducir estas cifras, sobre todo, las que afectan al paro femenino”. En este contexto, la alcaldesa anuncia la solicitud a la Junta de un nuevo Proyecto Escala, (antiguas Escuelas Profesionales), en la especialidad de jardinería.